Reuters: Lufthansa планирует сократить тысячи рабочих мест

Латвия предложила Эстонии приобрести долю в авиакомпании airBaltic – тот же объем и за ту же сумму, как и немецкой авиакомпании Lufthansa. По словам министра инфраструктуры Кульдара Лейса, на данный момент Эстония не намерена инвестировать в airBaltic.