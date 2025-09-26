Reuters: Lufthansa планирует сократить тысячи рабочих мест
Lufthansa планирует объявить о тысячах сокращений в понедельник, сообщает агентство Reuters. По данным источников Reuters, авиакомпания планирует сократить административный персонал на 20% в ближайшие годы.
Латвия предложила Эстонии приобрести долю в авиакомпании airBaltic – тот же объем и за ту же сумму, как и немецкой авиакомпании Lufthansa. По словам министра инфраструктуры Кульдара Лейса, на данный момент Эстония не намерена инвестировать в airBaltic.