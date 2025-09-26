Деловые ведомости
Подписаться
Деловые ведомости
Мой ДВ
  • OMX Baltic−0,18%290,2
  • OMX Riga−0,4%909,04
  • OMX Tallinn−0,33%1 933,96
  • OMX Vilnius0,17%1 237,69
  • S&P 5000,13%6 613,48
  • DOW 300,31%46 091,01
  • Nasdaq −0,22%22 336,37
  • FTSE 1000,75%9 283,48
  • Nikkei 225−0,87%45 354,99
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%97,81
  • OMX Baltic−0,18%290,2
  • OMX Riga−0,4%909,04
  • OMX Tallinn−0,33%1 933,96
  • OMX Vilnius0,17%1 237,69
  • S&P 5000,13%6 613,48
  • DOW 300,31%46 091,01
  • Nasdaq −0,22%22 336,37
  • FTSE 1000,75%9 283,48
  • Nikkei 225−0,87%45 354,99
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%97,81
  • 26.09.25, 18:09

Reuters: Lufthansa планирует сократить тысячи рабочих мест

Lufthansa планирует объявить о тысячах сокращений в понедельник, сообщает агентство Reuters. По данным источников Reuters, авиакомпания планирует сократить административный персонал на 20% в ближайшие годы.
Крупнейшая авиакомпания Европы резко сократит расходы на административный персонал, сообщает агентство.
  • Крупнейшая авиакомпания Европы резко сократит расходы на административный персонал, сообщает агентство.
  • Foto: Scanpix
В понедельник Lufthansa, крупнейшая авиакомпания Европы, проводит первый за шесть лет День рынка капитала во всей компании. Предполагается, что на этом мероприятии будет объявлено о сокращениях.
Lufthansa не прокомментировала информацию Reuters.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!

Похожие статьи

Новости
  • 03.07.25, 14:01
Эстония отказалась от покупки доли в airBaltic
Латвия предложила Эстонии приобрести долю в авиакомпании airBaltic – тот же объем и за ту же сумму, как и немецкой авиакомпании Lufthansa. По словам министра инфраструктуры Кульдара Лейса, на данный момент Эстония не намерена инвестировать в airBaltic.
Биржа
  • 03.09.25, 08:53
Августовские сделки эстонских инвесторов: акции, которые чаще всего покупали и продавали
LHV, Lightyear и Swedbank опубликовали список самых покупаемых и продаваемых акций среди своих клиентов в августе, который хорошо отражает настроения местных инвесторов.
Новости
  • 03.07.25, 09:28
Эстонии и Литве предложили долю в airBaltic – на тех же условиях, что и Lufthansa
Латвия предложила Эстонии и Литве приобрести долю участия в авиаперевозчике airBaltic на тех же условиях, что и немецкой авиакомпании Lufthansa, передает rus.err.ee.
  • KM
Content Marketing
  • 15.09.25, 13:19
Dubai в Таллинне: Игорь Кинг и DAMAC – крупнейший девелопер ОАЭ
27 сентября в Таллинне состоится закрытая встреча с представителями одного из крупнейших девелоперов Ближнего Востока — компании DAMAC Properties.

Самые читаемые

1
Новости
  • 23.09.25, 11:11
Зашел на сайт? Со счета списали 60 евро. Департамент защиты прав потребителей проверяет методы продаж
2
Новости
  • 19.09.25, 10:00
PPA: пограничный мост в Нарве будет открыт для автотранспорта только после окончания войны в Украине
3
Новости
  • 25.09.25, 12:32
Низкая зарплата и тяжелая работа: водители массово уходят на пенсию, проблема усугубляется
4
Новости
  • 25.09.25, 07:00
Мебельщик, строитель и трубочист: бизнес Кохтла-Ярве идет на выборы и ищет волшебную палочку
5
Подсказка
  • 25.09.25, 06:00
Часть кредита досрочно погашена, но банк начисляет проценты в том же размере – как это возможно?
6
Новости
  • 25.09.25, 08:29
Путаница вокруг автоналога создает возможности для схем

Последние новости

Новости
  • 26.09.25, 18:09
Reuters: Lufthansa планирует сократить тысячи рабочих мест
Новости
  • 26.09.25, 17:20
Директор по персоналу Apollo о поправках в закон: часть молодежи теперь просто не станут нанимать
Новости
  • 26.09.25, 17:06
Вспышка чумы на Ekseko обошлась бывшим владельцам Раквереского мясокомбината в миллионы евро
Новости
  • 26.09.25, 17:01
Шведы помогут Нарва-Йыэсуу получать европейское финансирование
Mнения
  • 26.09.25, 16:32
Делов-то: спорим про долги и ПВО, вся надежда Эстонии на канцелярских крыс
Новости
  • 26.09.25, 16:28
Волость Виру-Нигула решила продать участок земли под атомную электростанцию
Зоны для ветропарков были сохранены в общей планировке
Новости
  • 26.09.25, 15:34
EIS сократил семь руководителей и урезает объем услуг
Mнения
  • 26.09.25, 13:37
Вице-мэр: краткосрочная аренда выталкивает с рынка арендное жилье в Таллинне

Сейчас в фокусе

Условия досрочного погашения могут отличаться в зависимости от типа кредита.
Подсказка
  • 25.09.25, 06:00
Часть кредита досрочно погашена, но банк начисляет проценты в том же размере – как это возможно?
Судя по последнему опросу Norstat, выборы в Кохтла-Ярве с большим перевесом выиграют центристы, однако местные предприниматели баллотируются не только от них.
Новости
  • 25.09.25, 07:00
Мебельщик, строитель и трубочист: бизнес Кохтла-Ярве идет на выборы и ищет волшебную палочку
Платить автомобильный налог готовы далеко не все. Поскольку его перспективы не были понятны, люди стремились любым способом его избежать.
Новости
  • 25.09.25, 08:29
Путаница вокруг автоналога создает возможности для схем
Иллюстративное фото.
Новости
  • 25.09.25, 12:32
Низкая зарплата и тяжелая работа: водители массово уходят на пенсию, проблема усугубляется
Компания Lekpas из Клайпеды обанкротилась в августе, а месяц спустя та же участь постигла другую транспортную фирму из Клайпеды – Junitra.
Новости
  • 25.09.25, 14:47
Печальная тенденция? В Литве обанкротился уже второй подряд автоперевозчик
Иллюстративное фото.
Новости
  • 25.09.25, 15:05
Жителя Нарвы приговорили к пяти годам тюрьмы за шпионаж в пользу России
Основатель Enima Trade Индрек Рейтсак говорил о санации и подаче заявления о банкротстве также в передаче «Kuum tool» на радио Äripäev.
Новости
  • 24.09.25, 16:39
Мебельная компания обанкротилась после провалившейся санации
Dubai в Таллинне: Игорь Кинг и DAMAC – крупнейший девелопер ОАЭ
  • KM
Content Marketing
  • 15.09.25, 13:19
Dubai в Таллинне: Игорь Кинг и DAMAC – крупнейший девелопер ОАЭ

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную

Деловые ведомости

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Помимо экономического контента, «Деловые ведомости» предлагают широкий спектр политической аналитики и зарубежных новостей.

© AS Äripäev 2000-2025