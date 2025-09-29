Деловые ведомости
  OMX Baltic−0,3%289,33
  OMX Riga0,29%911,68
  OMX Tallinn−1,22%1 910,28
  OMX Vilnius−0,03%1 237,3
  S&P 5000,4%6 670,13
  DOW 30−0,06%46 221,65
  Nasdaq 0,79%22 660,97
  FTSE 1000,3%9 313,01
  Nikkei 225−0,69%45 043,75
  CMC Crypto 2000,00%0,00
  USD/EUR0,00%0,85
  GBP/EUR0,00%1,14
  EUR/RUB0,00%97,56
  29.09.25, 13:35

Три производителя продадут государству до полумиллиона консервов из мяса кабана

В рамках целевого тендера победили Rannarootsi Lihatööstus, Linnamäe Lihatööstus и Saare Uluk, у которых будет заказано консервов из кабана почти на 1,7 млн евро.
Победители тендера должны будут произвести до полумиллиона консервов из мяса кабана.
  • Победители тендера должны будут произвести до полумиллиона консервов из мяса кабана.
  • Foto: Veiko Tõkman
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!

Новости
  • 06.09.25, 09:45
Конференция во время чумы: кризис в свиноводстве усиливает уязвимость мясной промышленности
«На этом утреннем столе – круассан с овощами и второй, представьте себе, с лососем», – с сарказмом бросает один из животноводов перед началом ежегодной конференции по свиноводству. «Вот так теперь и живем», – с усмешкой откликается другой. Настроение на конференции – с оттенком горькой иронии: фермеры, за плечами которых десятилетия опыта, реагируют на критическую ситуацию со свиной чумой с едким сарказмом.
Новости
  • 01.09.25, 11:25
АЧС в Латвии: болезнь обнаружена на ферме с 20 тысячами свиней
Вспышка африканской чумы свиней выявлена в Латвии на ферме Baltic Pork, где содержится 20 000 домашних свиней, сообщила латвийская Продовольственно-ветеринарная служба (PVD).
Новости
  • 28.08.25, 14:11
Африканская чума добралась до крупнейшей свинофермы в Эстонии
В крупнейшей в Эстонии свиноферме EKSEKO, принадлежащей Maag Agro, а также на расположенной в надзорной зоне ферме Piiskopi выявлена африканская чума свиней (АЧС). Под уничтожение попадут почти 30 000 животных.
Новости
  • 30.07.25, 18:36
В связи с АЧС мясопереработчики ждут от государства помощи. «Малые предприятия не справятся с такими убытками»
Для сдерживания распространения африканской чумы свиней (АЧС), опустошающей свинофермы, министр регионального развития и сельского хозяйства Хендрик Йоханнес Террас предлагает, чтобы государство начало выкупать диких кабанов. Однако, по словам руководителя крупного мясоперерабатывающего предприятия, остается еще одна нерешенная проблема.
