Три производителя продадут государству до полумиллиона консервов из мяса кабана

«На этом утреннем столе – круассан с овощами и второй, представьте себе, с лососем», – с сарказмом бросает один из животноводов перед началом ежегодной конференции по свиноводству. «Вот так теперь и живем», – с усмешкой откликается другой. Настроение на конференции – с оттенком горькой иронии: фермеры, за плечами которых десятилетия опыта, реагируют на критическую ситуацию со свиной чумой с едким сарказмом.
В крупнейшей в Эстонии свиноферме EKSEKO, принадлежащей Maag Agro, а также на расположенной в надзорной зоне ферме Piiskopi выявлена африканская чума свиней (АЧС). Под уничтожение попадут почти 30 000 животных.
Для сдерживания распространения африканской чумы свиней (АЧС), опустошающей свинофермы, министр регионального развития и сельского хозяйства Хендрик Йоханнес Террас предлагает, чтобы государство начало выкупать диких кабанов. Однако, по словам руководителя крупного мясоперерабатывающего предприятия, остается еще одна нерешенная проблема.