  • OMX Baltic0,08%296,19
  • OMX Riga0,12%919,6
  • OMX Tallinn0,04%2 019,22
  • OMX Vilnius0,35%1 225,67
  • S&P 5000,09%6 487,17
  • DOW 30−0,14%45 502,49
  • Nasdaq 0,35%21 665,43
  • FTSE 100−0,46%9 213,09
  • Nikkei 2250,73%42 828,79
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,16
  • EUR/RUB0,00%93,88
  • 28.08.25, 14:11

Африканская чума добралась до крупнейшей свинофермы в Эстонии

В крупнейшей в Эстонии свиноферме EKSEKO, принадлежащей Maag Agro, а также на расположенной в надзорной зоне ферме Piiskopi выявлена африканская чума свиней (АЧС). Под уничтожение попадут почти 30 000 животных.
В родильном отделении фермы EKSEKO забьют 27 000 свиней.
  • В родильном отделении фермы EKSEKO забьют 27 000 свиней.
  • Foto: Julia-Maria Linna
Департамент сельского хозяйства и продовольствия (PTA) сообщил, что запускает экстренный план по борьбе с эпидемией. «В обоих хозяйствах лабораторные исследования подтвердили заболевание у одной свиньи. Из-за вируса будут уничтожены все животные на фермах», – пояснила руководитель южного региона PTA Инге Сааво.
