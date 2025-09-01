Назад 01.09.25, 11:25 АЧС в Латвии: болезнь обнаружена на ферме с 20 тысячами свиней Вспышка африканской чумы свиней выявлена в Латвии на ферме Baltic Pork, где содержится 20 000 домашних свиней, сообщила латвийская Продовольственно-ветеринарная служба (PVD).

Вспышки АЧС серьезно затронули и эстонскую пищевую промышленность.

Foto: Liis Treimann

Чтобы ликвидировать вспышку и ограничить дальнейшее распространение болезни, все находящиеся в комплексе свиньи будут уничтожены, передает LSM+.

Член правления Baltic Pork Дайга Любка заявила агентству LETA, что ситуация плохая, но общее влияние распространения заболевания на деятельность предприятия и размер понесенных убытков в настоящее время предсказать невозможно.

«Сейчас мы не можем делать прогнозы. Мы должны сами понять и разобраться во всей процедуре и в том, как все происходит, чтобы знать, какие цифры и как они выглядят в реальной жизни», – сказала Любка.

В этом году в Латвии зарегистрировано восемь вспышек АЧС на свинофермах и в хозяйствах.

В Эстонии ситуация не легче – на прошлой неделе африканская чума добралась до крупнейшей свинофермы в стране.

Так, в крупнейшем свинокомплексе Эстонии EKSEKO, принадлежащем Maag Agro, была обнаружена африканская свиная чума. Там выращивается почти половина всех эстонских поросят, которые затем отправляются в откормочные хозяйства.