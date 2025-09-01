Деловые ведомости
  • OMX Baltic−0,15%295,74
  • OMX Riga0,09%920,46
  • OMX Tallinn−0,27%2 013,76
  • OMX Vilnius−0,08%1 224,65
  • S&P 500−0,64%6 460,26
  • DOW 30−0,2%45 544,88
  • Nasdaq −1,15%21 455,55
  • FTSE 1000,12%9 198,6
  • Nikkei 225−1,24%42 188,79
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%94,38
  • 01.09.25, 11:25

АЧС в Латвии: болезнь обнаружена на ферме с 20 тысячами свиней

Вспышка африканской чумы свиней выявлена в Латвии на ферме Baltic Pork, где содержится 20 000 домашних свиней, сообщила латвийская Продовольственно-ветеринарная служба (PVD).
Вспышки АЧС серьезно затронули и эстонскую пищевую промышленность.
  • Foto: Liis Treimann
Чтобы ликвидировать вспышку и ограничить дальнейшее распространение болезни, все находящиеся в комплексе свиньи будут уничтожены, передает LSM+.
Член правления Baltic Pork Дайга Любка заявила агентству LETA, что ситуация плохая, но общее влияние распространения заболевания на деятельность предприятия и размер понесенных убытков в настоящее время предсказать невозможно.
«Сейчас мы не можем делать прогнозы. Мы должны сами понять и разобраться во всей процедуре и в том, как все происходит, чтобы знать, какие цифры и как они выглядят в реальной жизни», – сказала Любка.

В этом году в Латвии зарегистрировано восемь вспышек АЧС на свинофермах и в хозяйствах.
В Эстонии ситуация не легче – на прошлой неделе африканская чума добралась до крупнейшей свинофермы в стране.
Так, в крупнейшем свинокомплексе Эстонии EKSEKO, принадлежащем Maag Agro, была обнаружена африканская свиная чума. Там выращивается почти половина всех эстонских поросят, которые затем отправляются в откормочные хозяйства.
Департамент сельского хозяйства и продовольствия (РТА) запустил план чрезвычайных мер в связи с эпидемией африканской чумы свиней. Госучреждение готовится к появлению новых очагов, а также ищет места для захоронения животных, поскольку недостаточно даже мощностей латвийского завода по утилизации.
