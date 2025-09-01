АЧС в Латвии: болезнь обнаружена на ферме с 20 тысячами свиней

Вспышка африканской чумы свиней выявлена в Латвии на ферме Baltic Pork, где содержится 20 000 домашних свиней, сообщила латвийская Продовольственно-ветеринарная служба (PVD).
- Вспышки АЧС серьезно затронули и эстонскую пищевую промышленность.
- Foto: Liis Treimann
Чтобы ликвидировать вспышку и ограничить дальнейшее распространение болезни, все находящиеся в комплексе свиньи будут уничтожены, передает LSM+.
Член правления Baltic Pork Дайга Любка заявила агентству LETA, что ситуация плохая, но общее влияние распространения заболевания на деятельность предприятия и размер понесенных убытков в настоящее время предсказать невозможно.
«Сейчас мы не можем делать прогнозы. Мы должны сами понять и разобраться во всей процедуре и в том, как все происходит, чтобы знать, какие цифры и как они выглядят в реальной жизни», – сказала Любка.
Статья продолжается после рекламы
В этом году в Латвии зарегистрировано восемь вспышек АЧС на свинофермах и в хозяйствах.
В Эстонии ситуация не легче – на прошлой неделе африканская чума добралась до крупнейшей свинофермы в стране.
Так, в крупнейшем свинокомплексе Эстонии EKSEKO, принадлежащем Maag Agro, была обнаружена
африканская свиная чума. Там выращивается почти половина всех эстонских поросят, которые затем отправляются в откормочные хозяйства.
Департамент сельского хозяйства и продовольствия (РТА) запустил
план чрезвычайных мер в связи с эпидемией африканской чумы свиней. Госучреждение готовится к появлению новых очагов, а также ищет места для захоронения животных, поскольку недостаточно даже мощностей латвийского завода по утилизации.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!
Похожие статьи
Производитель мясной продукции Frank Kutter OÜ прекращает свою деятельность из-за расходов, понесенных в связи с остановкой производства из-за африканской чумы свиней и уничтожением продукции.
В крупнейшем свинокомплексе Эстонии EKSEKO, принадлежащем Maag Agro, обнаружена африканская свиная чума. Там выращивается почти половина всех эстонских поросят, которые затем отправляются в откормочные хозяйства.
В крупнейшей в Эстонии свиноферме EKSEKO, принадлежащей Maag Agro, а также на расположенной в надзорной зоне ферме Piiskopi выявлена африканская чума свиней (АЧС). Под уничтожение попадут почти 30 000 животных.
Сотрудничество между Кассой по безработице и Incap Electronics Estonia OÜ длится уже много лет, но на сей раз организации воплотили в жизнь совершенно новый проект. Компания Incap хотела популяризировать электронную промышленность среди молодого поколения. Проект представили Кассе по безработице, которая помогла найти молодых людей, заинтересованных в данной сфере, но не имеющих опыта работы, и направила их на недельную практику. В итоге выиграли все. Но как именно?