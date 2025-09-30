Три предприятия получат от государства 44 млн евро

В рамках меры поддержки крупных инвестиций государство одобрило заявки трех предприятий, которым будет выделено в общей сложности 44 млн евро, пишет
- Одна из компаний, получивших миллионы, планирует построить в Южном порту (на фото) электростанцию
- Foto: Таллиннский порт
На объявленный государством конкурс были поданы три соответствующие условиям заявки, и все они получили положительное решение, сообщила пресс-служба Министерства экономики и коммуникаций.
Поддержку получат предприятие BHG-Estonia, планирующее в Силламяэ производство зеленого водорода и аммиака, фирма Derivaat NH3 Power, намеревающаяся построить в Южном порту Палдиски газовую электростанцию, и предприятие Horizon tselluloosi ja paberi AS, собирающееся открыть в Кехра новый завод по производству крафт-бумаги.
Предприятия должны будут создать как минимум 30 новых рабочих мест, при этом средняя заработная плата должна превышать среднюю зарплату в секторе. Деньги будут выплачены предприятиям только после осуществления инвестиций.
