  • OMX Baltic0,15%289,77
  • OMX Riga−0,42%907,84
  • OMX Tallinn0,69%1 923,41
  • OMX Vilnius−0,08%1 236,29
  • S&P 500−0,21%6 647,37
  • DOW 30−0,36%46 147,23
  • Nasdaq −0,25%22 534,34
  • FTSE 1000,54%9 350,43
  • Nikkei 225−0,25%44 932,63
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%96,75
  • 30.09.25, 18:28

Три предприятия получат от государства 44 млн евро

В рамках меры поддержки крупных инвестиций государство одобрило заявки трех предприятий, которым будет выделено в общей сложности 44 млн евро, пишет ERR.
Одна из компаний, получивших миллионы, планирует построить в Южном порту (на фото) электростанцию
  • Одна из компаний, получивших миллионы, планирует построить в Южном порту (на фото) электростанцию
  • Foto: Таллиннский порт
На объявленный государством конкурс были поданы три соответствующие условиям заявки, и все они получили положительное решение, сообщила пресс-служба Министерства экономики и коммуникаций.
Поддержку получат предприятие BHG-Estonia, планирующее в Силламяэ производство зеленого водорода и аммиака, фирма Derivaat NH3 Power, намеревающаяся построить в Южном порту Палдиски газовую электростанцию, и предприятие Horizon tselluloosi ja paberi AS, собирающееся открыть в Кехра новый завод по производству крафт-бумаги.
Предприятия должны будут создать как минимум 30 новых рабочих мест, при этом средняя заработная плата должна превышать среднюю зарплату в секторе. Деньги будут выплачены предприятиям только после осуществления инвестиций.

