Назад 30.09.25, 18:28 Три предприятия получат от государства 44 млн евро В рамках меры поддержки крупных инвестиций государство одобрило заявки трех предприятий, которым будет выделено в общей сложности 44 млн евро, пишет ERR.

Одна из компаний, получивших миллионы, планирует построить в Южном порту (на фото) электростанцию

Foto: Таллиннский порт

На объявленный государством конкурс были поданы три соответствующие условиям заявки, и все они получили положительное решение, сообщила пресс-служба Министерства экономики и коммуникаций.

Поддержку получат предприятие BHG-Estonia, планирующее в Силламяэ производство зеленого водорода и аммиака, фирма Derivaat NH3 Power, намеревающаяся построить в Южном порту Палдиски газовую электростанцию, и предприятие Horizon tselluloosi ja paberi AS, собирающееся открыть в Кехра новый завод по производству крафт-бумаги.

Предприятия должны будут создать как минимум 30 новых рабочих мест, при этом средняя заработная плата должна превышать среднюю зарплату в секторе. Деньги будут выплачены предприятиям только после осуществления инвестиций.

