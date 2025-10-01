Назад 01.10.25, 14:59 Ставки по вкладам тают: где пока еще можно получить наибольшую доходность? Ставки по депозитам продолжают снижаться – это означает, что сейчас самое время сравнить, какой банк предлагает клиентам наиболее щедрое вознаграждение.

Если еще весной этого года рынки ожидали, что 6-месячный Euribor опустится ниже 2%, то сегодня все признаки указывают на то, что дно достигнуто, и к концу следующего года ставка начать постепенно расти, считает председатель правления Coop Pank Арко Куртманн.

Вероятнее всего, ставки по вкладам продолжат снижаться. Поэтому если разместить деньги на срочном депозите сейчас, можно зафиксировать более выгодную ставку, чем та, что будет доступна через несколько месяцев.