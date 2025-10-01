Ставки по вкладам тают: где пока еще можно получить наибольшую доходность?

Если еще весной этого года рынки ожидали, что 6-месячный Euribor опустится ниже 2%, то сегодня все признаки указывают на то, что дно достигнуто, и к концу следующего года ставка начать постепенно расти, считает председатель правления Coop Pank Арко Куртманн.
Foto: Liis Treimann
Вероятнее всего, ставки по вкладам продолжат снижаться. Поэтому если разместить деньги на срочном депозите сейчас, можно зафиксировать более выгодную ставку, чем та, что будет доступна через несколько месяцев.
Говоря об экономических перспективах на следующий год на проходящей сегодня экономической конференции Äriplaan, глава Банка Эстонии Мадис Мюллер отметил множество позитивных моментов. В то же время небольшой «нагоняй» получили банки и правительство.
«Чтобы выдать кредит Rimi или Merko, много ума не надо»
Рынок жилья сейчас невыгоден, скандинавские банки уйдут из Эстонии, а самый высокий профессионализм на финансовом рынке показывают компании, выдающие экспресс-кредиты, считает предприниматель Владислав Бобров.
После стремительного падения Euribor перешел к стабилизации, и, по оценке аналитиков, заемщики едва ли вскоре увидят значительно более низкие процентные ставки. Скорее, в воздухе ощущаются риски, которые могут вновь подтолкнуть ставки к росту.