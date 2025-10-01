Деловые ведомости
Подписаться
Деловые ведомости
Мой ДВ
  • OMX Baltic0,65%291,64
  • OMX Riga0,23%909,92
  • OMX Tallinn0,94%1 941,54
  • OMX Vilnius0,6%1 243,76
  • S&P 5000,00%6 688,46
  • DOW 300,00%46 397,89
  • Nasdaq 0,3%22 660,01
  • FTSE 1000,63%9 409,42
  • Nikkei 225−0,85%44 550,85
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%95,56
  • OMX Baltic0,65%291,64
  • OMX Riga0,23%909,92
  • OMX Tallinn0,94%1 941,54
  • OMX Vilnius0,6%1 243,76
  • S&P 5000,00%6 688,46
  • DOW 300,00%46 397,89
  • Nasdaq 0,3%22 660,01
  • FTSE 1000,63%9 409,42
  • Nikkei 225−0,85%44 550,85
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%95,56
  • 01.10.25, 14:59

Ставки по вкладам тают: где пока еще можно получить наибольшую доходность?

Ставки по депозитам продолжают снижаться – это означает, что сейчас самое время сравнить, какой банк предлагает клиентам наиболее щедрое вознаграждение.
Если еще весной этого года рынки ожидали, что 6-месячный Euribor опустится ниже 2%, то сегодня все признаки указывают на то, что дно достигнуто, и к концу следующего года ставка начать постепенно расти, считает председатель правления Coop Pank Арко Куртманн.
  • Если еще весной этого года рынки ожидали, что 6-месячный Euribor опустится ниже 2%, то сегодня все признаки указывают на то, что дно достигнуто, и к концу следующего года ставка начать постепенно расти, считает председатель правления Coop Pank Арко Куртманн.
  • Foto: Liis Treimann
Вероятнее всего, ставки по вкладам продолжат снижаться. Поэтому если разместить деньги на срочном депозите сейчас, можно зафиксировать более выгодную ставку, чем та, что будет доступна через несколько месяцев.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!

Похожие статьи

Новости
  • 17.09.25, 14:12
Оптимист Мадис Мюллер обещает больше денег, но предупреждает: «Мы сами связали себе руки»
Говоря об экономических перспективах на следующий год на проходящей сегодня экономической конференции Äriplaan, глава Банка Эстонии Мадис Мюллер отметил множество позитивных моментов. В то же время небольшой «нагоняй» получили банки и правительство.
Новости
  • 23.09.25, 06:00
Владислав Бобров: мы недооцениваем банки, выдающие экспресс-кредиты. Оценить имущество алкоголика – верх профессионализма
«Чтобы выдать кредит Rimi или Merko, много ума не надо»
Рынок жилья сейчас невыгоден, скандинавские банки уйдут из Эстонии, а самый высокий профессионализм на финансовом рынке показывают компании, выдающие экспресс-кредиты, считает предприниматель Владислав Бобров.
Эпицентр
  • 01.09.25, 21:01
Фиксировать или нет? Euribor снова ставит заемщиков перед трудным выбором
После стремительного падения Euribor перешел к стабилизации, и, по оценке аналитиков, заемщики едва ли вскоре увидят значительно более низкие процентные ставки. Скорее, в воздухе ощущаются риски, которые могут вновь подтолкнуть ставки к росту.
Эпицентр
  • 17.07.25, 13:20
Утечка банковской переписки: по просьбе таинственного акционера Coop искал деньги для чешской автомобильной схемы
Утечка внутренней банковской переписки показывает, как сотрудники Coop Pank искали возможности выполнить желание акционера банка Андреса Сонна о финансировании чешской автомобильной схемы JMV.
  • KM
Content Marketing
  • 15.09.25, 13:19
Dubai в Таллинне: Игорь Кинг и DAMAC – крупнейший девелопер ОАЭ
27 сентября в Таллинне состоится закрытая встреча с представителями одного из крупнейших девелоперов Ближнего Востока — компании DAMAC Properties.

Самые читаемые

1
Новости
  • 30.09.25, 06:00
Аналитик Банка Эстонии о решении правительства: нам грозит большое повышение цен
2
Новости
  • 29.09.25, 08:34
Скандальное дело: Coop Pank потребовал у JMV вернуть десятки автомобилей
3
Новости
  • 29.09.25, 17:49
Денег нет: на государственной земле в Таллинне уже более десяти лет находится незаконная свалка
4
Новости
  • 30.09.25, 14:04
Присвоивший деньги Electrolux топ-менеджер должен вернуть более полумиллиона евро
5
Новости
  • 30.09.25, 08:36
Бюро переводов ропщут: на тендерах государство выбирает победителями даже фирмы-пустышки
6
Новости
  • 30.09.25, 19:24
В конкурсе, предназначенном для жителей города, победил депутат горсобрания

Последние новости

Новости
  • 01.10.25, 16:21
Галерея| Смотрите, как изменится квартал Теллискиви
Новости
  • 01.10.25, 15:58
Инфляция в еврозоне ускорилась
Эстония лидирует
Биржа
  • 01.10.25, 14:59
Ставки по вкладам тают: где пока еще можно получить наибольшую доходность?
Смотрите таблицу
Новости
  • 01.10.25, 13:05
Известная среди эстонских инвесторов Storent расширяет бизнес в США
Новости
  • 01.10.25, 13:00
Молодой нарвский сварщик: учится на русском прямо на работе, с начальником общается в WhatsApp
Новости
  • 01.10.25, 12:17
Шведский концерн Hanza приобрел финско-эстонскую компанию оборонной промышленности
Новости
  • 01.10.25, 11:51
Государство выделило трем компаниям десятки миллионов, общий объем инвестиций достигнет 400 млн евро
Новости
  • 01.10.25, 11:29
Федеральное правительство США приостановило работу

Сейчас в фокусе

По мнению экономиста Банка Эстонии Натальи Вийльманн, взятие кредитов не является приемлемым решением экономических проблем Эстонии.
Новости
  • 30.09.25, 06:00
Аналитик Банка Эстонии о решении правительства: нам грозит большое повышение цен
На слушании в начале года Мартин Кирсберг заявил, что ни в чем не виноват.
Новости
  • 30.09.25, 14:04
Присвоивший деньги Electrolux топ-менеджер должен вернуть более полумиллиона евро
Porsche Taycan Turbo – один из автомобилей класса люкс, который, возможно, скоро будет искать нового владельца.
Новости
  • 29.09.25, 08:34
Скандальное дело: Coop Pank потребовал у JMV вернуть десятки автомобилей
Директору переводческого бюро Interlex Инге Рятсеп кажется, что цена - единственный критерий на гостендерах.
Новости
  • 30.09.25, 08:36
Бюро переводов ропщут: на тендерах государство выбирает победителями даже фирмы-пустышки
По словам гендиректора EKT Арго Лууде, для расширения деятельности компания нуждается в инвестициях.
Новости
  • 30.09.25, 12:14
Лууде продает контрольный пакет в компании по обращению с отходами
Иллюстративное фото.
Новости
  • 30.09.25, 14:50
Из-за неуплаты автоналога арестованы более 2700 счетов
Журналист ДВ Алексей Шишкин.
Mнения
  • 29.09.25, 15:19
«Жизнь обгоняет мечту»: деловые люди борются за выживание, грезить об успехе все тяжелее
Dubai в Таллинне: Игорь Кинг и DAMAC – крупнейший девелопер ОАЭ
  • KM
Content Marketing
  • 15.09.25, 13:19
Dubai в Таллинне: Игорь Кинг и DAMAC – крупнейший девелопер ОАЭ

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную

Деловые ведомости

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Помимо экономического контента, «Деловые ведомости» предлагают широкий спектр политической аналитики и зарубежных новостей.

© AS Äripäev 2000-2025