3,7 миллиона на инновации: поддержку получили девять эстонских оборонных проектов

Вопреки представлениям о «беспомощной» без США Европе, даже на предприятиях ближайших эстонских соседей – Финляндии, Швеции и Латвии – изготавливается целый арсенал: от винтовок и патронов к ним до бронемашин и самолетов.
На симпозиуме оборонной промышленности Эстонии, прошедшем в Kultuurikatel, вице-президент Европейской комиссии Хенна Вирккунен признала в интервью Äripäev, что согласование планов, необходимых для создания оборонной промышленности, занимает недопустимо много времени. «Мы предлагаем, чтобы весь процесс занимал не более 60 дней».
Оборонная промышленность Эстонии разнообразна: есть желание строить как бункеры, так и дроны. Какие-то компании уже испытали свою продукцию в бою и утверждают, что готовы начать массовое производство, если война дойдет до Эстонии. Другие же пока только пытаются заинтересовать Силы обороны.