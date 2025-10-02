3,7 миллиона на инновации: поддержку получили девять эстонских оборонных проектов

Оборонная промышленность Эстонии разнообразна: есть желание строить как бункеры, так и дроны. Какие-то компании уже испытали свою продукцию в бою и утверждают, что готовы начать массовое производство, если война дойдет до Эстонии. Другие же пока только пытаются заинтересовать Силы обороны.