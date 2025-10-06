Топ-менеджер Bolt: есть подозрения, что электросамокаты используют в наркоторговле
По словам руководителя IoT-направления Bolt Яана Хендрика Муруметса, существует подозрение, что часть наркоторговли осуществляется с помощью легких транспортных средств, в том числе электросамокатов Bolt.
«В одном из городов от нас потребовали, чтобы каждый пользователь проходил идентификацию, так как власти подозревают, что значительная часть наркоторговли осуществляется с использованием легких транспортных средств», — рассказал Муруметс.
