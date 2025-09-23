Деловые ведомости
Деловые ведомости
  • OMX Baltic−0,56%292
  • OMX Riga−0,31%911,03
  • OMX Tallinn−0,4%1 952,86
  • OMX Vilnius0,43%1 237,49
  • S&P 5000,44%6 693,75
  • DOW 300,14%46 381,54
  • Nasdaq 0,7%22 788,98
  • FTSE 1000,15%9 240,47
  • Nikkei 2250,99%45 493,66
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%98,64
  • 23.09.25, 13:46

Службы доставки еды наперегонки выходят на рынок кредитования

Компании по доставке еды, такие как Bolt, Wolt и американский Uber Eats начали предлагать ресторанам услугу малого кредитования.
Wolt в Эстонии и работающий в США Uber Eats начали предлагать ресторанам малые кредиты.
  • Wolt в Эстонии и работающий в США Uber Eats начали предлагать ресторанам малые кредиты.
  • Foto: Liis Treimann
