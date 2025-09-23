Службы доставки еды наперегонки выходят на рынок кредитования

За долю на эстонском рынке охлажденных и замороженных продуктов борются в том числе небольшие предприниматели с объемами от сотен килограммов до десятков тонн в месяц. Они предлагают продукцию ручного производства и не могут конкурировать с промышленными гигантами по цене.
Предприниматель и экс-глава компании PRFoods Индрек Касела разместил на инвестиционной платформе Crowdcube пакет акций технологической компании Bolt. Общая стоимость предложенных ценных бумаг превышает 4 млн евро.
Сотрудница службы поддержки клиентов Wolt Джули Холм Свендсен за последние три года неоднократно чувствовала, что клиенты переходят черту, общаясь с ней в чате. Они используют вульгарную лексику, оскорбления и даже переходят на личное.
В течение многих лет натрий-ионные батареи считались скорее перспективной теорией, чем практическим решением. Учёные и инженеры по всему миру верили в их потенциал, но массовое применение оставалось недостижимым. Теперь ситуация меняется.