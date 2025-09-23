Службы доставки еды наперегонки выходят на рынок кредитования

За долю на эстонском рынке охлажденных и замороженных продуктов борются в том числе небольшие предприниматели с объемами от сотен килограммов до десятков тонн в месяц. Они предлагают продукцию ручного производства и не могут конкурировать с промышленными гигантами по цене.