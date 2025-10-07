ЕС намерен ограничить передвижение российских дипломатов

Несмотря на репутационные издержки для европейских компаний параллельный импорт не прекратился и после нескольких лет войны, хотя сами компании могут заявлять об отказе от бизнеса с Россией. Но скоро потоку товаров могут положить конец.
По мнению бывшего командующего Сухопутными силами США в Европе Бена Ходжеса, европейский бизнес должен считать, что ЕС находится в состоянии войны с Россией. При этом он полагает, что если бы страны западного блока действительно объединили усилия, военный кризис можно было бы преодолеть еще несколько лет назад.
Польша в ночь на четверг, 25 сентября, открыла пограничные переходы на границе с Беларусью, которые были закрыты около двух недель в связи с проведением российско-белорусских военных учений «Запад-2025», передает DW.