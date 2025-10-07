Деловые ведомости
Деловые ведомости
  • OMX Baltic0,18%292,55
  • OMX Riga0,24%910,27
  • OMX Tallinn−0,05%1 949,68
  • OMX Vilnius0,65%1 251,78
  • S&P 5000,36%6 740,28
  • DOW 30−0,14%46 694,97
  • Nasdaq 0,71%22 941,67
  • FTSE 1000,24%9 502,1
  • Nikkei 2250,01%47 950,88
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%95,71
  • 07.10.25, 14:28

ЕС намерен ограничить передвижение российских дипломатов

Правительства стран-членов Европейского Союза близки к достижению соглашения об ограничении поездок российских дипломатов внутри ЕС в ответ на поддерживаемые Москвой попытки саботажа.
Разведывательные службы Евросоюза утверждают, что за недавними попытками саботажа стоят поддерживаемые Москвой шпионы.
  • Foto: Reuters/Scanpix
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!

Похожие статьи

Эпицентр
  • 01.10.25, 06:00
Пролезли с мылом. Продукция эстонской компании попадает в Россию через Казахстан
Несмотря на репутационные издержки для европейских компаний параллельный импорт не прекратился и после нескольких лет войны, хотя сами компании могут заявлять об отказе от бизнеса с Россией. Но скоро потоку товаров могут положить конец.
Новости
  • 29.09.25, 09:25
На выборах в Молдове побеждают сторонники евроинтеграции
Победу на парламентских выборах в Молдове одержала партия «Действие и солидарность» (PAS) президента Майи Санду, сообщают СМИ.
Новости
  • 24.09.25, 13:33
Экс-командующий силами США в Европе: «Вообще-то Россия должна была проиграть пару лет назад»
По мнению бывшего командующего Сухопутными силами США в Европе Бена Ходжеса, европейский бизнес должен считать, что ЕС находится в состоянии войны с Россией. При этом он полагает, что если бы страны западного блока действительно объединили усилия, военный кризис можно было бы преодолеть еще несколько лет назад.
Новости
  • 25.09.25, 09:37
Польша вновь открыла границу с Беларусью
Польша в ночь на четверг, 25 сентября, открыла пограничные переходы на границе с Беларусью, которые были закрыты около двух недель в связи с проведением российско-белорусских военных учений «Запад-2025», передает DW.
  • KM
Content Marketing
  • 03.10.25, 15:40
Руководитель Altero Eesti: «Люди больше не хотят просто платить, а ищут прозрачности и гибкости»
По словам Эйлин Куусемяэ, потребители стали более осведомленными и требуют на рынке кредитования лучших условий и более простого рефинансирования.

Самые читаемые

1
Новости
  • 04.10.25, 13:46
Предприниматель из ТОПа самых богатых людей Эстонии заплатит 130 000 евро автоналога
2
Новости
  • 06.10.25, 06:00
Райво Варе: чтобы что-то изменить, нужно поменять лицемерную политику Европы
3
Новости
  • 06.10.25, 12:00
Рынок автомобилей, ввезенных из-за рубежа, практически иссяк. «Продаем с большим трудом»
4
Новости
  • 04.10.25, 12:48
Запланированного в Йыхви завода века не будет
5
Новости
  • 06.10.25, 08:36
Местный бизнесмен 25 лет у власти: хотелось бы управлять в одиночку
Тефлоновые мужчины: серия предвыборных статей
6
Новости
  • 06.10.25, 13:20
Одна из крупнейших ИТ-компаний Эстонии выплатит 3 млн евро дивидендов

Последние новости

Новости
  • 07.10.25, 15:21
В парке оборонной промышленности в Пярнумаа начнут работать Frankenburg и британская компания
Новости
  • 07.10.25, 14:28
ЕС намерен ограничить передвижение российских дипломатов
Новости
  • 07.10.25, 14:06
20 лет спустя: Таллинн утвердил детальную планировку квартала района Кесклинн
Новости
  • 07.10.25, 13:41
Эксперт: рынок аренды жилой недвижимости страдает от одного серьезного недостатка
Биржа
  • 07.10.25, 12:29
Novaturas: единоличный контроль возможен и при владении 33% акций
Новости
  • 07.10.25, 11:48
Бывший топ-менеджер Eesti Energia возглавил Endover
Новости
  • 07.10.25, 11:27
Инвестиционная конференция «Заставь деньги работать»: увлекательный вояж в мир денег и удовольствий
Биржа
  • 07.10.25, 10:56
Стоимость золота достигла нового рекорда и приближается к 4000 долларов

Сейчас в фокусе

Эксперт Райво Варе считает, что трудно требовать чего-то от эстонских предприятий, когда крупные транснациональные корпорации продолжают сотрудничать с Россией.
Новости
  • 06.10.25, 06:00
Райво Варе: чтобы что-то изменить, нужно поменять лицемерную политику Европы
Объемы компании Docs Nordic, которой владеет Яанус Тенсинг и которая занимается автомобильным бизнесом уже тридцать лет, за год сократились втрое. Тем не менее предприниматель сохраняет оптимизм: экономика, по его словам, всегда развивается волнообразно.
Новости
  • 06.10.25, 12:00
Рынок автомобилей, ввезенных из-за рубежа, практически иссяк. «Продаем с большим трудом»
Мэр Хаапсалу Урмас Суклес признаёт, что с точки зрения функционирования демократии смена власти, возможно, и полезна, но с точки зрения управления — определённо нет.
Новости
  • 06.10.25, 08:36
Местный бизнесмен 25 лет у власти: хотелось бы управлять в одиночку
Тефлоновые мужчины: серия предвыборных статей
Основатель судостроительной компании LTH-Baas Александр Малюгин.
ТОП
  • 06.10.25, 14:52
ТОП компаний машиностроения и металлургии. В лидеры вышли оборонная промышленность и судостроение
«Экономическая ситуация по-прежнему напряженная, и на ИТ-рынке царит выжидательное настроение», – отметил крупный собственник и генеральный директор Uptime Ээро Тохвер.
Новости
  • 06.10.25, 13:20
Одна из крупнейших ИТ-компаний Эстонии выплатит 3 млн евро дивидендов
С круглого стола я уходил с двумя чувствами – инфлюенсеры пришли, чтобы остаться, а закон отстает от них как минимум на несколько шагов.
Инвестор Тоомас
  • 06.10.25, 19:33
Инвестор Тоомас: в тюрьму меня пока не сажают, но взвешивать приходится каждое слово
«Для меня было важно не зависеть ни от кого. Хотел быть самостоятельным и сам решать свои дела. Не быть тем, кого кто-то направляет. Все это началось у меня там, в Эмайыэ-Суурсоо», – говорит Нейнар Сели.
Интервью
  • 05.10.25, 12:17
Нейнар Сели: не знаю, как я умудрялся быть таким крутым предпринимателем в 90-х
Altero Eesti tegevjuht Eylin Kuusemäe.
  • KM
Content Marketing
  • 03.10.25, 15:40
Руководитель Altero Eesti: «Люди больше не хотят просто платить, а ищут прозрачности и гибкости»

