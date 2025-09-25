Деловые ведомости
  • 25.09.25, 09:37

Польша вновь открыла границу с Беларусью

Польша в ночь на четверг, 25 сентября, открыла пограничные переходы на границе с Беларусью, которые были закрыты около двух недель в связи с проведением российско-белорусских военных учений «Запад-2025», передает DW.
Движение было восстановлено в 01.00 по белорусскому времени. Вновь начали работать погранпереходы «Тересполь – Брест» (для легковых автомобилей), «Кукурыки – Козловичи» (для грузовиков), а также три железнодорожных пункта пропуска. При этом другие погранпереходы остаются закрытыми.
Первый автомобиль – с польскими номерами
О первом прошедшем границу автомобиле в 01.20 сообщило в Telegram белорусское издание Onliner. «А вот и первый автомобиль, въехавший с польской стороны. Что любопытно: машина – с польскими номерами», – говорится в сообщении. Тем самым было подтверждено открытие границы, «по крайней мере в автодорожном пункте пропуска "Брест–Тересполь"».

Польша в одностороннем порядке полностью закрыла границу с Беларусью в ночь на 12 сентября. Тремя днями ранее, анонсируя это решение, польский премьер-министр Дональд Туск связал его с началом «очень агрессивных с точки зрения военной доктрины» маневров «Запад-2025» на территории Беларуси с 12 по 16 сентября.
Вторжение российских дронов в Польшу
В ночь на 10 сентября российские беспилотники в беспрецедентном масштабе нарушили воздушное пространство Польши. Всего спецслужбы зафиксировали 21 дрон, некоторые из этих беспилотников были сбиты. Значительная часть БПЛА прилетела с территории Беларуси.
Для перехвата дронов были задействованы, помимо польской авиации, истребители других стран НАТО. Обломки беспилотников повредили жилой дом в деревне Вырыки недалеко от границы с Беларусью и Украиной, пострадавших не было.
В Варшаве заявили, что Россия сознательно атаковала Польшу, и запросили консультации с союзниками по НАТО в соответствии со статьей 4-й Североатлантического договора. Минобороны России в ответ сообщило, что «не планировало» поражать цели в Польше.
