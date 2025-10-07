Деловые ведомости
Деловые ведомости
  • OMX Baltic0,06%292,61
  • OMX Riga−0,11%909,84
  • OMX Tallinn−0,4%1 943,47
  • OMX Vilnius0,36%1 252,66
  • S&P 500−0,38%6 714,59
  • DOW 30−0,2%46 602,98
  • Nasdaq −0,67%22 788,36
  • FTSE 1000,05%9 483,58
  • Nikkei 2250,01%47 950,88
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%95,7
  07.10.25, 18:53

Суд признал члена Кайтселийта виновным в преступлении против государства

Вируский уездный суд признал гражданина Эстонии Ивана Дмитриева виновным в порядке согласительного производства. Государственная прокуратура обвиняет его в шпионаже против Эстонской Республики и содействии этой деятельности.
Иван Дмитриев пересекает границу рядом с информационными щитами КАПО, предупреждающими об угрозе со стороны российских разведслужб.
  • Иван Дмитриев пересекает границу рядом с информационными щитами КАПО, предупреждающими об угрозе со стороны российских разведслужб.
  • Foto: PPA
Суд приговорил обвиняемого к 4 годам и 11 месяцам реального лишения свободы.
Новости
  25.09.25, 15:05
Жителя Нарвы приговорили к пяти годам тюрьмы за шпионаж в пользу России
Вируский уездный суд приговорил жителя Нарвы Игоря Лобина к пяти годам тюрьмы, признав его виновным в сотрудничестве с российской спецслужбой ФСБ и шпионаже против Эстонской Республики, передает rus.err.ee.
Новости
  22.07.25, 14:56
Бывший держатель ларьков в Ивангороде осужден в Эстонии за шпионаж
Житель Нарвы Павел Капустин признан виновным в шпионаже в пользу России и нарушении санкций. По информации КаПо, на сотрудничестве с российскими спецслужбами Капустин заработал не менее 90 000 евро. Ранее бизнесмен Капустин владел сетью ларьков в Ивангороде и жил по другую сторону границы.
Новости
  17.01.24, 16:47
Гендиректор КаПо: профессор ТУ Морозов сотрудничал со спецслужбами РФ и получал за это деньги
Вчера стало известно, что 3 января Полиция безопасности задержала гражданина России и профессора Тартуского университета Вячеслава Морозова. Его подозревают в антигосударственной деятельности.
Новости
  14.04.25, 14:57
Глава КаПо: в фокусе сфера обороны и энергетические проекты
Руководитель Полиции безопасности (КаПо) Марго Паллосон заявил на сегодняшней пресс-конференции, что в фокусе КаПо среди экономических тем находятся сфера обороны, инфраструктурные и энергетические проекты.
  • KM
Content Marketing
  03.10.25, 15:40
Руководитель Altero Eesti: «Люди больше не хотят просто платить, а ищут прозрачности и гибкости»
По словам Эйлин Куусемяэ, потребители стали более осведомленными и требуют на рынке кредитования лучших условий и более простого рефинансирования.

Новости
  04.10.25, 13:46
Предприниматель из ТОПа самых богатых людей Эстонии заплатит 130 000 евро автоналога
Новости
  06.10.25, 06:00
Райво Варе: чтобы что-то изменить, нужно поменять лицемерную политику Европы
Новости
  06.10.25, 12:00
Рынок автомобилей, ввезенных из-за рубежа, практически иссяк. «Продаем с большим трудом»
Новости
  04.10.25, 12:48
Запланированного в Йыхви завода века не будет
Новости
  06.10.25, 08:36
Местный бизнесмен 25 лет у власти: хотелось бы управлять в одиночку
Тефлоновые мужчины: серия предвыборных статей
Новости
  06.10.25, 13:20
Одна из крупнейших ИТ-компаний Эстонии выплатит 3 млн евро дивидендов

Новости
  07.10.25, 18:53
Суд признал члена Кайтселийта виновным в преступлении против государства
Новости
  07.10.25, 18:26
Глава обанкротившейся строительной фирмы сумел добиться в суде отклонения крупного иска
Биржа
  07.10.25, 17:42
Финансируемый Яаном Таллинном ИИ-стартап начал сотрудничество с американской биржевой компанией
Новости
  07.10.25, 17:18
Эстонский производитель мебели ушел в убыток на миллион евро
Новости
  07.10.25, 16:27
Вновь сокращения: работающая с 1992 года компания закрывает физический магазин
Новости
  07.10.25, 15:21
В парке оборонной промышленности в Пярнумаа начнут работать Frankenburg и британская компания
Новости
  07.10.25, 14:28
ЕС намерен ограничить передвижение российских дипломатов
Новости
  07.10.25, 14:06
20 лет спустя: Таллинн утвердил детальную планировку квартала района Кесклинн

Эксперт Райво Варе считает, что трудно требовать чего-то от эстонских предприятий, когда крупные транснациональные корпорации продолжают сотрудничать с Россией.
Новости
  06.10.25, 06:00
Райво Варе: чтобы что-то изменить, нужно поменять лицемерную политику Европы
Объемы компании Docs Nordic, которой владеет Яанус Тенсинг и которая занимается автомобильным бизнесом уже тридцать лет, за год сократились втрое. Тем не менее предприниматель сохраняет оптимизм: экономика, по его словам, всегда развивается волнообразно.
Новости
  06.10.25, 12:00
Рынок автомобилей, ввезенных из-за рубежа, практически иссяк. «Продаем с большим трудом»
Мэр Хаапсалу Урмас Суклес признаёт, что с точки зрения функционирования демократии смена власти, возможно, и полезна, но с точки зрения управления — определённо нет.
Новости
  06.10.25, 08:36
Местный бизнесмен 25 лет у власти: хотелось бы управлять в одиночку
Тефлоновые мужчины: серия предвыборных статей
Основатель судостроительной компании LTH-Baas Александр Малюгин.
ТОП
  06.10.25, 14:52
ТОП компаний машиностроения и металлургии. В лидеры вышли оборонная промышленность и судостроение
«Экономическая ситуация по-прежнему напряженная, и на ИТ-рынке царит выжидательное настроение», – отметил крупный собственник и генеральный директор Uptime Ээро Тохвер.
Новости
  06.10.25, 13:20
Одна из крупнейших ИТ-компаний Эстонии выплатит 3 млн евро дивидендов
С круглого стола я уходил с двумя чувствами – инфлюенсеры пришли, чтобы остаться, а закон отстает от них как минимум на несколько шагов.
Инвестор Тоомас
  06.10.25, 19:33
Инвестор Тоомас: в тюрьму меня пока не сажают, но взвешивать приходится каждое слово
«Для меня было важно не зависеть ни от кого. Хотел быть самостоятельным и сам решать свои дела. Не быть тем, кого кто-то направляет. Все это началось у меня там, в Эмайыэ-Суурсоо», – говорит Нейнар Сели.
Интервью
  05.10.25, 12:17
Нейнар Сели: не знаю, как я умудрялся быть таким крутым предпринимателем в 90-х
Altero Eesti tegevjuht Eylin Kuusemäe.
  • KM
Content Marketing
  03.10.25, 15:40
Руководитель Altero Eesti: «Люди больше не хотят просто платить, а ищут прозрачности и гибкости»

На главную

Деловые ведомости

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Помимо экономического контента, «Деловые ведомости» предлагают широкий спектр политической аналитики и зарубежных новостей.

© AS Äripäev 2000-2025