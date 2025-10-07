Суд признал члена Кайтселийта виновным в преступлении против государства

Житель Нарвы Павел Капустин признан виновным в шпионаже в пользу России и нарушении санкций. По информации КаПо, на сотрудничестве с российскими спецслужбами Капустин заработал не менее 90 000 евро. Ранее бизнесмен Капустин владел сетью ларьков в Ивангороде и жил по другую сторону границы.