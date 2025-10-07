Суд признал члена Кайтселийта виновным в преступлении против государства
Вируский уездный суд признал гражданина Эстонии Ивана Дмитриева виновным в порядке согласительного производства. Государственная прокуратура обвиняет его в шпионаже против Эстонской Республики и содействии этой деятельности.
Вируский уездный суд приговорил жителя Нарвы Игоря Лобина к пяти годам тюрьмы, признав его виновным в сотрудничестве с российской спецслужбой ФСБ и шпионаже против Эстонской Республики, передает rus.err.ee.
Житель Нарвы Павел Капустин признан виновным в шпионаже в пользу России и нарушении санкций. По информации КаПо, на сотрудничестве с российскими спецслужбами Капустин заработал не менее 90 000 евро. Ранее бизнесмен Капустин владел сетью ларьков в Ивангороде и жил по другую сторону границы.
Руководитель Полиции безопасности (КаПо) Марго Паллосон заявил на сегодняшней пресс-конференции, что в фокусе КаПо среди экономических тем находятся сфера обороны, инфраструктурные и энергетические проекты.