Деловые ведомости
Деловые ведомости
  • OMX Baltic−0,32%292,08
  • OMX Riga0,23%926,35
  • OMX Tallinn−0,06%1 904,97
  • OMX Vilnius−0,46%1 272,71
  • S&P 5001,55%6 705,12
  • DOW 300,44%46 448,27
  • Nasdaq 2,69%22 872,01
  • FTSE 1000,02%9 536,53
  • Nikkei 2250,07%48 659,52
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,87
  • GBP/EUR0,00%1,14
  • EUR/RUB0,00%90,83
  25.11.25, 06:00

Когда можно получить компенсацию за моральный ущерб?

Возмещение морального вреда, по словам юристов, относится к категории самых непредсказуемых судебных споров. Тем не менее, в судебной практике есть примеры, когда потерпевшим присуждали такого рода компенсации.
Бизнесмену испортили репутацию, но он получил компенсацию за моральный ущерб.
  • Бизнесмену испортили репутацию, но он получил компенсацию за моральный ущерб.
  • Foto: Лийз Трейманн
Одним из самых громких случаев стало дело бизнесмена Анатолия Иванова, попавшего в 2018 году в список подозреваемых по делу Danske Bank об отмывании денег и потерявшего доверие партнеров из-за публикации его имени в СМИ. Он долго судился в разных инстанциях и смог компенсировать ущерб лишь спустя несколько лет. Как считает адвокат, защищавший другого обвиняемого по тому же делу, прокуратура действовала противоправно и умышленно, не желая признавать свою ошибку.
На главную

Деловые ведомости

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Помимо экономического контента, «Деловые ведомости» предлагают широкий спектр политической аналитики и зарубежных новостей.

© AS Äripäev 2000-2025