Назад 25.11.25, 06:00 Когда можно получить компенсацию за моральный ущерб? Возмещение морального вреда, по словам юристов, относится к категории самых непредсказуемых судебных споров. Тем не менее, в судебной практике есть примеры, когда потерпевшим присуждали такого рода компенсации.

Бизнесмену испортили репутацию, но он получил компенсацию за моральный ущерб.

Foto: Лийз Трейманн

Одним из самых громких случаев стало дело бизнесмена Анатолия Иванова, попавшего в 2018 году в список подозреваемых по делу Danske Bank об отмывании денег и потерявшего доверие партнеров из-за публикации его имени в СМИ. Он долго судился в разных инстанциях и смог компенсировать ущерб лишь спустя несколько лет. Как считает адвокат, защищавший другого обвиняемого по тому же делу, прокуратура действовала противоправно и умышленно, не желая признавать свою ошибку.