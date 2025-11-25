Когда можно получить компенсацию за моральный ущерб?
Возмещение морального вреда, по словам юристов, относится к категории самых непредсказуемых судебных споров. Тем не менее, в судебной практике есть примеры, когда потерпевшим присуждали такого рода компенсации.
Бизнесмену испортили репутацию, но он получил компенсацию за моральный ущерб.
Foto: Лийз Трейманн
Одним из самых громких случаев стало дело бизнесмена Анатолия Иванова, попавшего в 2018 году в список подозреваемых по делу Danske Bank об отмывании денег и потерявшего доверие партнеров из-за публикации его имени в СМИ. Он долго судился в разных инстанциях и смог компенсировать ущерб лишь спустя несколько лет. Как считает адвокат, защищавший другого обвиняемого по тому же делу, прокуратура действовала противоправно и умышленно, не желая признавать свою ошибку.
