  • OMX Baltic0,45%294,48
  • OMX Riga0,3%911,8
  • OMX Tallinn−0,07%1 935,53
  • OMX Vilnius0,75%1 262,69
  • S&P 500−0,28%6 735,11
  • DOW 30−0,52%46 358,42
  • Nasdaq −0,08%23 024,63
  • FTSE 100−0,07%9 502,61
  • Nikkei 225−1,01%48 088,8
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%93,86
  • 10.10.25, 09:50

Экспорт товаров в августе сократился

По данным Департамента статистики, экспорт товаров в августе сократился по сравнению с тем же месяцем 2024 года на 2%, импорт увеличился на 2%. На сокращение экспорта товаров в августе больше всего повлияло сокращение экспорта в страны, не входящие в Европейский Союз.
В августе экспорт Эстонии в США значительно сократился – на 38% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Фото иллюстративное, Сан Франциско.
  • В августе экспорт Эстонии в США значительно сократился – на 38% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Фото иллюстративное, Сан Франциско.
  • Foto: Andras Kralla
Товаров было экспортировано в текущих ценах более чем на 1,4 миллиарда евро и импортировано почти на 1,7 миллиарда евро. Дефицит товарооборота составил 264 миллиона евро, что на 63 миллиона евро больше, чем годом ранее.
По словам аналитика группы внешней торговли Департамента статистики Аллана Арона, экспорт товаров в годовом сравнении в последний раз сократился в августе 2024 года. «На сокращение экспорта в августе этого года больше всего повлияло сокращение экспорта в страны, не входящие в Европейский Союз. Экспорт в государства-члены вырос на 3%, однако в страны, не входящие в союз, сократился на целых 16%», – прокомментировал аналитик.
«Среди стран, не входящих в Европейский союз, экспорт значительно сократился как в США, Соединенное Королевство Великобритании, так и Россию. В США больше всего сократился экспорт электрооборудования, в Соединенное Королевство Великобритании — древесины и изделий из древесины, а в Россию – машин и механического оборудования», – добавил Арон.

В августе больше всего экспортировали электрооборудование
Из товаров в августе больше всего экспортировали электрооборудование (15% от общего объема экспорта), сельскохозяйственную продукцию и продукты питания (12%), древесину и изделия из древесины (10%), а также транспортные средства (10%). По сравнению с августом прошлого года больше всего сократился экспорт из Эстонии минеральной продукции (на 24 миллиона евро, т.е. 15%), а также металла и изделий из металла (на 14 миллионов евро, т.е. 11%). Больше всего вырос экспорт транспортных средств (на 14 миллионов евро, т.е. на 11%).
В августе основными странами назначения были Финляндия (16% от общего объема экспорта), Латвия (11%), Швеция (9%) и Литва (9%). В Финляндию и Швецию больше всего экспортировали электрооборудование, в Латвию и Литву – транспортные средства. По сравнению с августом прошлого года вывоз товаров сократился больше всего в Латвию (на 28 миллионов евро), Нидерланды (на 22 миллиона евро) и США (на 20 миллионов евро). В Латвию и Нидерланды больше всего сократился экспорт минеральной продукции. Более всего экспорт товаров вырос в Сингапур (на 31 миллион евро), куда больше всего экспортировали минеральную продукцию.
Товары эстонского производства в августе составили 65% от общего объема экспорта, их экспорт остался на уровне прошлого года. Вывоз из страны ранее ввезенных товаров, т.е. реэкспорт, сократился на 6%.
Основным партнером по импорту была Латвия
В августе больше всего импортировали электрооборудование (15% от общего объема импорта), сельскохозяйственную продукцию и продукты питания (13%), транспортные средства (11%), а также минеральную продукцию (11%). В годовом сравнении больше всего вырос импорт в Эстонию электрооборудования (на 30 миллионов евро, т.е. 14%), больше всего сократился импорт минеральной продукции (на 19 миллионов евро, т.е. 9%).
Больше всего товаров в августе было импортировано из Латвии (12% от общего объема импорта), Финляндии (11%), Германии (11%) и Литвы (11%). Из Латвии, Финляндии и Литвы больше всего ввозилось минеральной продукции, из Германии – транспортных средств. За год импорт больше всего увеличился из Нидерландов (на 40 миллионов евро), Латвии (на 35 миллионов евро) и США (на 25 миллионов евро). Из Нидерландов и Латвии больше всего ввозили минеральную продукцию, из США – электрооборудование. Больше всего сократился импорт из Финляндии (на 76 миллионов евро), откуда ввозилось меньше минеральной продукции.
