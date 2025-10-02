Назад 02.10.25, 11:12 Выручка продавца автомобилей класса люкс стремительно выросла. «Нереально» Выручка продавца подержанных люксовых автомобилей Ferati, ранее фигурировавшего в делах о налоговом мошенничестве, во втором квартале неожиданно взлетела.

Шоурум Ferati находится в Пеэтри, Харьюмаа. Компания рекламирует себя как продавца роскошных BMW, Mercedes, Porsche и Ferrari с возможностью оплаты в криптовалюте.

Большинство автодилеров, с которыми пообщался Äripäev, отказались комментировать ситуацию публично, но предположили, что речь идет либо об аномалии, либо о крайне выгодной сделке. Также высказывалось мнение, что рост объемов Ferati может быть связан с новым владельцем – предпринимателем Кристьяном-Тором Вяхи.