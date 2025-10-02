Деловые ведомости
  • OMX Baltic0,7%291,8
  • OMX Riga0,06%908,36
  • OMX Tallinn0,2%1 944,42
  • OMX Vilnius0,55%1 243,05
  • S&P 5000,34%6 711,2
  • DOW 300,09%46 441,1
  • Nasdaq 0,42%22 755,16
  • FTSE 100−0,08%9 438,73
  • Nikkei 2250,87%44 936,73
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%95,36
  02.10.25, 11:12

Выручка продавца автомобилей класса люкс стремительно выросла. «Нереально»

Выручка продавца подержанных люксовых автомобилей Ferati, ранее фигурировавшего в делах о налоговом мошенничестве, во втором квартале неожиданно взлетела.
Шоурум Ferati находится в Пеэтри, Харьюмаа. Компания рекламирует себя как продавца роскошных BMW, Mercedes, Porsche и Ferrari с возможностью оплаты в криптовалюте.
  • Шоурум Ferati находится в Пеэтри, Харьюмаа. Компания рекламирует себя как продавца роскошных BMW, Mercedes, Porsche и Ferrari с возможностью оплаты в криптовалюте.
Большинство автодилеров, с которыми пообщался Äripäev, отказались комментировать ситуацию публично, но предположили, что речь идет либо об аномалии, либо о крайне выгодной сделке. Также высказывалось мнение, что рост объемов Ferati может быть связан с новым владельцем – предпринимателем Кристьяном-Тором Вяхи.
Новости
Новости
