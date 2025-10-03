Кожевенная промышленность Эстонии стоит на грани исчезновения

Война в Украине могла бы вызвать бум в компаниях-производителях военной продукции, но глава выпускающей военную обувь компании Samelin Лейда Кикка призналась, что ботинки не убивают – это значит, что приоритетом они не являются, поэтому ожидаемого объема заказов так и не поступило.
У производителя обуви Samelin выдался непростой год: заказов стало меньше, а при переезде фабрики пришлось списать значительное количество продукции, рассказала руководитель и совладелец компании Лейда Кикка. Тем не менее новое производственное здание приносит радость, а для старого появились интересные планы.