  • OMX Baltic0,16%292,02
  • OMX Riga−0,06%907,09
  • OMX Tallinn0,32%1 946,7
  • OMX Vilnius0,1%1 243,65
  • S&P 5000,06%6 715,35
  • DOW 300,17%46 519,72
  • Nasdaq 0,39%22 844,05
  • FTSE 100−0,2%9 427,73
  • Nikkei 2251,82%45 754,26
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%95,56
  • 03.10.25, 08:38

Кожевенная промышленность Эстонии стоит на грани исчезновения

Кожевенная промышленность Эстонии, некогда важная отрасль экономики, дошла до последней стадии упадка: фабрики закрываются, преемников нет, а сырье уходит за границу.
От некогда крупной кожевенной промышленности в Эстонии остались лишь крохи — кожаные сумки и обувь сейчас производят в основном малые фирмы и нишевые производители.
  • Foto: Liis Treimann
