Швеция направит более 300 млн евро на системы противодействия дронам

В минувшие выходные в воздушное пространство Эстонии с небольшим интервалом залетело несколько дронов. Один из них упал на российской стороне Чудского озера, другой – в районе озера Выртсъярв. Откуда и каким образом прибыли эти беспилотники, станет известно лишь через несколько месяцев, рассказал в утренней программе радио Äripäev руководитель бюро Полиции безопасности Харрис Пуусепп.