  • OMX Baltic−0,07%294,53
  • OMX Riga−0,07%910,68
  • OMX Tallinn−0,07%1 935,96
  • OMX Vilnius0,27%1 265,42
  • S&P 5000,13%6 743,99
  • DOW 300,23%46 465,54
  • Nasdaq 0,07%23 040,52
  • FTSE 100−0,09%9 501,06
  • Nikkei 225−1,01%48 088,8
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%94,03
  • 10.10.25, 16:45

Швеция направит более 300 млн евро на системы противодействия дронам

Швеция инвестирует 3,5 млрд или примерно 318 млн евро в системы противодействия дронам, сообщил министр обороны страны.
Недавние инциденты вызвали вопросы о том, в какой степени следует увеличивать возможности противодействия дронам.
  • Foto: Reuters/Scanpix
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!

