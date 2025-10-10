Швеция направит более 300 млн евро на системы противодействия дронам

Оборонная промышленность Эстонии разнообразна: есть желание строить как бункеры, так и дроны. Какие-то компании уже испытали свою продукцию в бою и утверждают, что готовы начать массовое производство, если война дойдет до Эстонии. Другие же пока только пытаются заинтересовать Силы обороны.
Польша в ночь на четверг, 25 сентября, открыла пограничные переходы на границе с Беларусью, которые были закрыты около двух недель в связи с проведением российско-белорусских военных учений «Запад-2025», передает DW.
В минувшие выходные в воздушное пространство Эстонии с небольшим интервалом залетело несколько дронов. Один из них упал на российской стороне Чудского озера, другой – в районе озера Выртсъярв. Откуда и каким образом прибыли эти беспилотники, станет известно лишь через несколько месяцев, рассказал в утренней программе радио Äripäev руководитель бюро Полиции безопасности Харрис Пуусепп.