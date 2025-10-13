Нобелевскую премию по экономике присудили трем исследователям

Премию по экономике памяти Альфреда Нобеля, учрежденную Банком Швеции в 1968 году, присудили трем исследователям: Джоэлю Мокиру, Филиппу Агьону и Питеру Хауиту, передает «Медуза».
Половину премии получит Мокир за «открытие предпосылок стабильного экономического роста в результате технологического прогресса», а вторую – совместно Агьон и Хауит «за разработку теории экономического роста через творческое разрушение».
Джоэль Мокир известен своей работой по экономической истории промышленной революции, исследование которой позволило ему объяснить отсутствие стабильного экономического роста до момента возникновения науки в современном понимании – несмотря на тот факт, что спорадически открытия совершались и в античности и позднее, в средние века. Главные выводы его исследований можно прочитать в книге «Рычаг богатства. Технологическая креативность и экономический прогресс», которая была издана в том числе на русском языке.
Агьон и Хауит известны своими математическими моделями экономического роста, центральное место в которых занимает процесс разработки новых продуктов на основе новых технологий, что приводит к обновлению среди экономических акторов и общему росту.
Статья продолжается после рекламы
В 2024 году премию памяти Нобеля по экономике получили Дарон Асемоглу, Саймон Джонсон и Джеймс Робинсон «за исследование процессов формирования институтов и их влияния на экономическое процветание».
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!
Похожие статьи
Лауреатом Нобелевской премии мира за 2025 год стала венесуэльский политик Мария Корина Мачадо, передает DW.
Нынешняя Нобелевская премия по экономике, присужденная Дарону Аджемоглу, Саймону Джонсону и Джеймсу А. Робинсону, подчеркивает важность общественных институтов в экономической жизни страны, пишет главный экономист Luminor Ленно Уускюла.
Нобелевскую премию по экономике 2024 года присудили за исследование о том, как формируются институты и как они влияют на благосостояние, передает DW.
Everaus Kinnisvara AS, один из крупнейших застройщиков в Эстонии, открыл 8 октября публичное предложение второй серии программы эмиссии облигаций. Общая стоимость предложения составляет до 3 миллионов евро. Номинальная стоимость одной облигации 1000 евро, срок погашения – 22 октября 2028 г. Облигации имеют фиксированную процентную ставку 10% годовых, выплаты процентов производятся ежеквартально. Период подписки заканчивается 17 октября.