  • OMX Baltic−0,45%293,41
  • OMX Riga−0,14%910,03
  • OMX Tallinn−0,56%1 925,21
  • OMX Vilnius0,03%1 262,4
  • S&P 500−2,71%6 552,51
  • DOW 30−1,9%45 479,6
  • Nasdaq −3,56%22 204,43
  • FTSE 100−0,12%9 416
  • Nikkei 225−1,01%48 088,8
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%93,21
Нобелевскую премию по экономике присудили трем исследователям

Премию по экономике памяти Альфреда Нобеля, учрежденную Банком Швеции в 1968 году, присудили трем исследователям: Джоэлю Мокиру, Филиппу Агьону и Питеру Хауиту, передает «Медуза».
Половину премии получит Мокир за «открытие предпосылок стабильного экономического роста в результате технологического прогресса», а вторую – совместно Агьон и Хауит «за разработку теории экономического роста через творческое разрушение».
Джоэль Мокир известен своей работой по экономической истории промышленной революции, исследование которой позволило ему объяснить отсутствие стабильного экономического роста до момента возникновения науки в современном понимании – несмотря на тот факт, что спорадически открытия совершались и в античности и позднее, в средние века. Главные выводы его исследований можно прочитать в книге «Рычаг богатства. Технологическая креативность и экономический прогресс», которая была издана в том числе на русском языке.
Агьон и Хауит известны своими математическими моделями экономического роста, центральное место в которых занимает процесс разработки новых продуктов на основе новых технологий, что приводит к обновлению среди экономических акторов и общему росту.

В 2024 году премию памяти Нобеля по экономике получили Дарон Асемоглу, Саймон Джонсон и Джеймс Робинсон «за исследование процессов формирования институтов и их влияния на экономическое процветание».
