  • 13.10.25, 13:39

ХАМАС освободил израильских заложников

Террористическая группировка ХАМАС передала Международному Комитету Красного Креста (МККК) семь израильских заложников утром в понедельник, 13 октября. Они провели в плену 737 дней, передает DW.
Жители Тель-Авива ждут возвращения заложников.
  • Жители Тель-Авива ждут возвращения заложников.
  • Foto: Scanpix
Освобожденных передали Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). Согласно условиям соглашения о прекращении огня, тела погибших в плену должны быть возвращены в течение 72 часов после освобождения живых пленников.
Семьи заложников ранее прибыли на базу Реим на юге Израиля, где освобожденные должны пройти медицинское обследование. После этого они смогут воссоединиться с родными. МККК встретился с заложниками за несколько часов до освобождения и сообщил, что некоторые из них в тяжелом состоянии, писала израильская газета «Едиот ахронот».
На церемонию освобождения заложников прибыл президент США Дональд Трамп. Позже он намерен отправиться в Египет для участия в подписании мирного соглашения.

Статья продолжается после рекламы

Кто будет править в Газе – неясно
Прекращение огня и освобождение заложников – первый шаг предлагаемого мирного плана, уточняет агентство Аssociated Рress. В отношении последующих шагов сохраняются противоречивые требования. Это порождает неопределенность относительно того, действительно ли конфликт завершен.
«Израиль хочет, чтобы ХАМАС разоружился. А ХАМАС хочет, чтобы Израиль вывел свои войска из сектора Газа. Будущее власти в секторе, которая уже два десятилетия находится в руках ХАМАС, также еще предстоит определить», – говорится в материале AP.
Между тем ряд гуманитарных организации уже заявил, что готовится увеличить объем помощи сектору, особенно продовольствия, которого не хватает во многих районах. Речь идет, в том числе, о примерно 400 грузовиках из Египта, которые 13 октября должны пройти израильский досмотр перед въездом в зону недавних боевых действий.
Мирный договор подпишут в Египте без ХАМАС
МИД Египта объявил, что планирует провести 13 октября международный «саммит мира». На встрече планируется подписать «соглашение об окончании войны в Газе». На прошлой неделе именно в Шарм-эш-Шейхе была подписана первоначальная договоренность между Израилем и ХАМАС.
Сама группировка ХАМАС не будет участвовать в церемонии подписания соглашения в Шарм-эш-Шейхе. «На церемонии будут присутствовать только посредники, а также американские и израильские официальные лица», – сказал ранее представитель боевиков.
Сопредседателями встречи будут президенты США и Египта Дональд Трамп и Абдель Фаттах ас-Сиси. Всего в саммите будут участвовать около 20 мировых лидеров. В их числе премьер-министр Великобритании Кир Стармер и канцлер Германии Фридрих Мерц.

Договоренность между Израилем и ХАМАС
Режим прекращения огня между Израилем и ХАМАС вступил в силу в полдень 10 октября. Первый этап плана по сектору Газа, разработанного Трампом и поддержанного обеими сторонами, предполагает освобождение оставшихся израильских заложников в обмен на палестинских заключенных.
В ответ на освобождение всех оставшихся заложников Израиль в рамках сделки отпустит на свободу около 250 палестинцев, отбывающих пожизненные сроки, и примерно 1700 других заключенных, арестованных с 7 октября 2023 года. Соглашение предусматривает и отвод войск ЦАХАЛа на согласованную линию в Газе, а также доставку гуманитарной помощи в сектор.
