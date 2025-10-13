ХАМАС освободил израильских заложников

Кто будет править в Газе – неясно

Прекращение огня и освобождение заложников – первый шаг предлагаемого мирного плана, уточняет агентство Аssociated Рress. В отношении последующих шагов сохраняются противоречивые требования. Это порождает неопределенность относительно того, действительно ли конфликт завершен.

«Израиль хочет, чтобы ХАМАС разоружился. А ХАМАС хочет, чтобы Израиль вывел свои войска из сектора Газа. Будущее власти в секторе, которая уже два десятилетия находится в руках ХАМАС, также еще предстоит определить», – говорится в материале AP.

Между тем ряд гуманитарных организации уже заявил, что готовится увеличить объем помощи сектору, особенно продовольствия, которого не хватает во многих районах. Речь идет, в том числе, о примерно 400 грузовиках из Египта, которые 13 октября должны пройти израильский досмотр перед въездом в зону недавних боевых действий.

Мирный договор подпишут в Египте без ХАМАС

МИД Египта объявил, что планирует провести 13 октября международный «саммит мира». На встрече планируется подписать «соглашение об окончании войны в Газе». На прошлой неделе именно в Шарм-эш-Шейхе была подписана первоначальная договоренность между Израилем и ХАМАС.

Сама группировка ХАМАС не будет участвовать в церемонии подписания соглашения в Шарм-эш-Шейхе. «На церемонии будут присутствовать только посредники, а также американские и израильские официальные лица», – сказал ранее представитель боевиков.

Сопредседателями встречи будут президенты США и Египта Дональд Трамп и Абдель Фаттах ас-Сиси. Всего в саммите будут участвовать около 20 мировых лидеров. В их числе премьер-министр Великобритании Кир Стармер и канцлер Германии Фридрих Мерц.