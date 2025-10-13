Деловые ведомости
  13.10.25, 12:57

Бесплатный общественный транспорт в Таллинне оправдан. В том числе экономически

Главный вопрос выборов – не то, является ли общественный транспорт в Таллинне бесплатным или платным. Главный вопрос состоит в том, будет ли у новой городской управы политическая воля инвестировать в его развитие. У Евгения Осиновского она имеется, у Михаила Кылварта – не ясно, пишет социал-демократ Владимир Свет.
Бесплатный общественный транспорт в Таллинне оправдан. В том числе экономически
Общественный транспорт в Таллинне не бесплатный – он солидарный. Его оплачивают на равных основаниях все налогоплательщики Таллинна, вне зависимости от того, пользуются они им или нет. Это логично, потому что в нынешней ситуации общественный транспорт важнее, чем просто средство передвижения для половины горожан. Это не только социальная услуга, а средство для уменьшения пробок и инструмент городского планирования: там, где лучше работает общественный транспорт, выше плотность застройки новых кварталов. Также он является важным способом поддержания чистоты жилой среды. Иными словами, общественный транспорт служит не только своим пользователям, но и широким интересам, так как он обеспечивает устойчивый рост города.
Критики этой модели не осознают, что во всех городах с эффективным общественным транспортом речь идет о дотируемой услуге. Даже там, где за автобусный билет нужно платить кусачую цену, она в лучшем случае покрывает лишь несколько десятков процентов общей стоимости общественного транспорта – налогоплательщик так или иначе доплачивает. Вопрос состоит в том, дотируется ли общественный транспорт в пределах 50%, 70% или 85%.
Модель, выбранная Таллинном, от этого основательно не отличается, просто у нас дотация составляет 97% (не 100%, так как пару миллионов евро все же приносят билеты, покупаемые гостями столицы). То есть, даже если жителям Таллинна пришлось бы снова покупать билеты, городская дотация все равно была бы нужна для поддержания маршрутов на ходу, и в очень большом объеме. Платный общественный транспорт не означает общественного транспорта на самообеспечении.

Статья продолжается после рекламы

А теперь перейдем к самому главному. Качество, развитие и рост количества пользователей таллиннского общественного транспорта напрямую зависят от того, готовы ли городские власти принимать решения с долгой стратегической перспективой и находить средства для инвестиций в инфраструктуру и подвижные составы. Последние четыре года это делали – была построена трамвайная ветка в Старый порт, были приобретены новые трамваи, на линии вышли первые электробусы. Городская управа Осиновского подняла планку еще выше: развитие трамваев Лийвалайа и Пельгуранна, полное обновление троллейбусной сети и парка, заказ новых трамваев и автобусов. Если у принимающих решения имеется воля, средства для инвестиций возможно найти и в рамках модели солидарного общественного транспорта.
И после выборов общественный транспорт будет для жителей столицы бесплатным, вне зависимости от их результатов. Отменить его не позволит ни руководимая социал-демократами горуправа, ни Центристская партия в случае возвращения к власти. Вопрос состоит лишь в том, будет ли бесплатный общественный транспорт Таллинна топтаться на месте под управлением Кылварта – все глубже уходящая в правый популизм Центристская партия выступает как против развития трамвайных линий, так и обновления подвижного состава парка. Или все же солидарный общественный транспорт Таллинна совершит скачок в развитии и сможет предложить быструю, удобную и доступную альтернативу передвижению на автомобиле. Это и есть главный вопрос выборов.
