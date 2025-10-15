Небольшой поселок привлекает новых жителей крупными планами застройки

В поселке Хальяла сейчас проживает чуть менее тысячи человек. При этом волостная управа планирует строительство новых домов, где в ближайшие годы могли бы поселиться до 300 человек.
- Одним из возможных направлений развития является участок площадью 1,34 га по адресу Пыллу, 10, расположенный за стадионом, перед жилыми домами.
- Foto: Haljala vallavalitsus
Волость Хальяла, где проживает менее 4300 человек, относится к числу небольших муниципалитетов Эстонии и, как и многие другие, сталкивается с сокращением числа жителей. В январе 2021 года в поселке Хальяла проживало 1057 человек, в январе этого года – уже 972.
