Назад 15.10.25, 10:57 Небольшой поселок привлекает новых жителей крупными планами застройки В поселке Хальяла сейчас проживает чуть менее тысячи человек. При этом волостная управа планирует строительство новых домов, где в ближайшие годы могли бы поселиться до 300 человек.

Одним из возможных направлений развития является участок площадью 1,34 га по адресу Пыллу, 10, расположенный за стадионом, перед жилыми домами.

Foto: Haljala vallavalitsus

Волость Хальяла, где проживает менее 4300 человек, относится к числу небольших муниципалитетов Эстонии и, как и многие другие, сталкивается с сокращением числа жителей. В январе 2021 года в поселке Хальяла проживало 1057 человек, в январе этого года – уже 972.