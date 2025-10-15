Рыбоперерабатывающее предприятие в Какумяэ сокращает персонал
Компания Vimida OÜ, занимающаяся переработкой рыбы и продажей готовой продукции, уведомила Кассу по безработице о сокращении до 24 рабочих мест. У работающего в Какумяэ предприятия накопилась налоговая задолженность на сумму более 300 000 евро.
Разработчик беспилотных наземных транспортных средств Milrem Robotics намерен повысить эффективность деятельности, что может привести и к сокращению сотрудников. Одновременно компания объявила о заключении крупного контракта в Нидерландах.
Everaus Kinnisvara AS, один из крупнейших застройщиков в Эстонии, открыл 8 октября публичное предложение второй серии программы эмиссии облигаций. Общая стоимость предложения составляет до 3 миллионов евро. Номинальная стоимость одной облигации 1000 евро, срок погашения – 22 октября 2028 г. Облигации имеют фиксированную процентную ставку 10% годовых, выплаты процентов производятся ежеквартально. Период подписки заканчивается 17 октября.