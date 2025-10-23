Elisa начинает крупные сокращения в Финляндии

Телекоммуникационная компания Elisa намерена сократить до 450 рабочих мест, из которых до 400 — в Финляндии.
- Штаб-квартира Elisa в Финляндии.
- Foto: Markus Sommers, Elisa
Компания начнет переговоры, которые должны завершиться к концу года. Сокращения пройдут в рамках программы реорганизации, которая призвана упростить деятельность концерна и повысить его производительность. Кроме того, программа изменений предусматривает сокращение объема выполняемых подрядчиками услуг и оптимизацию закупочных процессов.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!
Похожие статьи
Президенту и генеральному директору шведской телекоммуникационной компании Telia Company Патрику Хофбауэру на экономической конференции Äriplaan 2026 пришлось отвечать на острые вопросы эстонской публики.
Согласно исследованию, 13% работников пока ничего не слышали о технологиях искусственного интеллекта (ИИ) и машинного обучения, и в то же время есть несколько областей, где практически все сотрудники ежедневно используют ИИ.
Ведущие подкаста Swedbank «Investeerimisjutud» Меэлис Маазик и Тармо Танилас поделились на Инвестиционном фестивале своим мнением о происходящем на рынках и на этом фоне озвучили «ракетные» предупреждения – идеи, цена которых может многократно вырасти.
Предположим, вы решили выйти на просторы всемирной паутины и зарегистрировали собственное доменное имя. Например, у вас есть условный домен firma.ее, всё летает, дело сделано! Как бы не так. Если вы ограничитесь одним доменом, ваш бренд может остаться беззащитным перед потенциальной угрозой.