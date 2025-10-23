Деловые ведомости
Деловые ведомости
  • OMX Baltic0,25%291,97
  • OMX Riga0,14%911,7
  • OMX Tallinn0,00%1 894,22
  • OMX Vilnius0,13%1 261,69
  • S&P 5000,21%6 713,15
  • DOW 300,08%46 626,78
  • Nasdaq 0,18%22 780,42
  • FTSE 1000,77%9 588,56
  • Nikkei 225−1,35%48 641,61
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%94,52
  23.10.25, 14:30

Elisa начинает крупные сокращения в Финляндии

Телекоммуникационная компания Elisa намерена сократить до 450 рабочих мест, из которых до 400 — в Финляндии.
Штаб-квартира Elisa в Финляндии.
  • Штаб-квартира Elisa в Финляндии.
  • Foto: Markus Sommers, Elisa
Компания начнет переговоры, которые должны завершиться к концу года. Сокращения пройдут в рамках программы реорганизации, которая призвана упростить деятельность концерна и повысить его производительность. Кроме того, программа изменений предусматривает сокращение объема выполняемых подрядчиками услуг и оптимизацию закупочных процессов.
