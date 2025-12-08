Количество вакантных рабочих мест сократилось более чем на 5%

Более значительное движение рабочей силы произошло в розничной торговле.
Foto: Andras Kralla
Согласно данным Департамента статистики, уровень вакансий в третьем квартале 2025 года составил 1,6% и остался на том же уровне, что и в аналогичном периоде прошлого года. По инициативе работодателя в третьем квартале уволились 5432 человека.
Цель работающего в Старом городе Таллинна казино и люксового отеля Bombay Group – привлекать состоятельных игроков из-за рубежа. Первый год работы был тестовым периодом. Теперь, говорит член правления Даяна Тийтсаар, в компании надеются, что работа в сфере продаж начнет приносить результат.
В бизнес-новостях мы чаще видим заголовки о том, как крупные американские фонды покупают в странах Балтии перспективные компании. Но на рынке аренды строительной техники развернулся противоположный сценарий: принадлежащая латвийцам компания Storent Holding, работающая в Эстонии и хорошо здесь известная, приобрела американскую компанию и буквально за одну ночь кардинально изменила свое игровое поле.