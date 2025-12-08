Деловые ведомости
  • OMX Baltic0,5%299,13
  • OMX Riga−0,24%930,14
  • OMX Tallinn0,1%1 976,88
  • OMX Vilnius0,17%1 291,69
  • S&P 5000,19%6 870,4
  • DOW 300,22%47 954,99
  • Nasdaq 0,31%23 578,13
  • FTSE 1000,09%9 675,5
  • Nikkei 2250,18%50 581,94
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,14
  • EUR/RUB0,00%89,24
  • 08.12.25, 10:00

Количество вакантных рабочих мест сократилось более чем на 5%

В третьем квартале в компаниях, учреждениях и организациях было в общей сложности 9375 вакантных рабочих мест, что на 5,4% меньше, чем годом ранее.
Более значительное движение рабочей силы произошло в розничной торговле.
  • Более значительное движение рабочей силы произошло в розничной торговле.
  • Foto: Andras Kralla
Согласно данным Департамента статистики, уровень вакансий в третьем квартале 2025 года составил 1,6% и остался на том же уровне, что и в аналогичном периоде прошлого года. По инициативе работодателя в третьем квартале уволились 5432 человека.
