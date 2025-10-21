Деловые ведомости
Анника Аррас: политический театр «Отечества» может затянуться

Пока Урмас Рейнсалу возглавляет партию «Отечество», столицу ждет еще несколько недель политического театра, прежде чем будет принято решение, с кем партия вступит в коалицию, сказала руководитель Miltton New Nordics Анника Аррас.
Анника Аррас: политический театр «Отечества» может затянуться
  • Foto: Andras Kralla
После муниципальных выборов в Таллинне возможны два сценария: либо Центристская партия и «Отечество» создадут коалицию, либо сформируется четырехпартийный союз против центристов. По оценке Аррас, Михаил Кылварт определенно стремится к власти. Вероятно, он также дал много обещаний, ведь ожидания были высоки, отметила она.
