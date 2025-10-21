Анника Аррас: политический театр «Отечества» может затянуться
Пока Урмас Рейнсалу возглавляет партию «Отечество», столицу ждет еще несколько недель политического театра, прежде чем будет принято решение, с кем партия вступит в коалицию, сказала руководитель Miltton New Nordics Анника Аррас.
После муниципальных выборов в Таллинне возможны два сценария: либо Центристская партия и «Отечество» создадут коалицию, либо сформируется четырехпартийный союз против центристов. По оценке Аррас, Михаил Кылварт определенно стремится к власти. Вероятно, он также дал много обещаний, ведь ожидания были высоки, отметила она.
На выборах в Нарве победил “Народный список Михаила Стальнухина”, занявший в горсобрании 12 мест из 31. Всего в городское собрание прошли четыре политические силы. Хотя еще в ночь подсчета голосов Стальнухин сообщил, что предложит Катри Райк сохранить нынешнюю правящую коалицию, положение этой коалиции будет неустойчивым.
Центристская партия, недавно добившаяся успеха на местных выборах, пользуется поддержкой ряда предпринимателей. Вопрос о формировании в столице новой правящей коалиции во главе с центристами пока остается открытым.
