«Произошел сдвиг». Молодёжь пришла в политику и выбирает путь консерваторов
«Пять лет назад молодежь практически не участвовала в выборах, а сейчас происходит какой-то сдвиг. Молодые не только баллотировались, но и были избраны», — рассуждал политолог Отт Луми по итогам дня выборов.
21-летняя Сандра Лаур, баллотировавшаяся в Тарту по списку партии Isamaa, впервые участвовала в выборах, однако получила 993 голоса, став третьей в своем списке по количеству голосов.
Foto: Andras Kralla
Больше всего обсуждений после выборов вызвали молодые кандидаты из списка Isamaa в Тарту — Крис Кярнер и Сандра Лаур, которые, впервые участвуя в выборах, получили высокие результаты и мандаты в городском собрании Тарту. «Благодаря мне у нас [в Тарту], вероятно, будет новый мэр», — заявил Кярнер в интервью изданию Tartu Postimees, комментируя свое влияние на итоги выборов.
Социал-демократы, занявшие второе место на выборах в Таллинне, хотят возглавить коалицию, в которую вошли бы все партии, представленные в городском собрании, кроме победившей на выборах Центристской партии.
На выборах в Нарве победил “Народный список Михаила Стальнухина”, занявший в горсобрании 12 мест из 31. Всего в городское собрание прошли четыре политические силы. Хотя еще в ночь подсчета голосов Стальнухин сообщил, что предложит Катри Райк сохранить нынешнюю правящую коалицию, положение этой коалиции будет неустойчивым.
