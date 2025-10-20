Назад 21.10.25, 12:39 «Произошел сдвиг». Молодёжь пришла в политику и выбирает путь консерваторов «Пять лет назад молодежь практически не участвовала в выборах, а сейчас происходит какой-то сдвиг. Молодые не только баллотировались, но и были избраны», — рассуждал политолог Отт Луми по итогам дня выборов.

21-летняя Сандра Лаур, баллотировавшаяся в Тарту по списку партии Isamaa, впервые участвовала в выборах, однако получила 993 голоса, став третьей в своем списке по количеству голосов.

Foto: Andras Kralla

Больше всего обсуждений после выборов вызвали молодые кандидаты из списка Isamaa в Тарту — Крис Кярнер и Сандра Лаур, которые, впервые участвуя в выборах, получили высокие результаты и мандаты в городском собрании Тарту. «Благодаря мне у нас [в Тарту], вероятно, будет новый мэр», — заявил Кярнер в интервью изданию Tartu Postimees, комментируя свое влияние на итоги выборов.