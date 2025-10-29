Деловые ведомости
  • OMX Baltic0,07%292,13
  • OMX Riga0,26%913,75
  • OMX Tallinn−0,04%1 892,52
  • OMX Vilnius−0,1%1 261,96
  • S&P 5000,23%6 890,89
  • DOW 300,34%47 706,37
  • Nasdaq 0,8%23 827,49
  • FTSE 1000,39%9 734,49
  • Nikkei 2252,17%51 307,65
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,14
  • EUR/RUB0,00%92,45
  29.10.25, 10:30

Финансовую инспекцию возглавит Керстин Пильт из Swedbank

Совет Финансовой инспекции выбрал новым руководителем Керстин Пильт, члена правления балтийского подразделения Swedbank.
Керстин Пильт работает в сфере финансового права почти 20 лет.
  • Керстин Пильт работает в сфере финансового права почти 20 лет.
  • Foto: Madis Veltman/Postimees/Scanpix
Члены правления Андре Нымм и Андрес Кургпыльд продолжат работу, а новым членом правления станет Герд Лауб.
Биржа
  14.10.25, 18:59
Фининспекция сделала предписание Inbank Finance
Финансовая инспекция выявила несколько недостатков в том, как Inbank оценивает кредитоспособность людей, а также во внутренних предписаниях, касающихся этого процесса.
Биржа
  11.09.25, 16:27
«Трудно поверить, что он продал бы себя за 10 000 евро»
Скандал с инсайдерскими сделками вокруг Enefit Green, который мог незаконно принести подозреваемым в общей сложности 130 000 евро прибыли, подтверждает, что надзор на Таллиннской бирже действительно работает. Об этом заявили опрошенные Äripäev инвесторы.
Новости
  16.09.25, 13:58
Глава Фининспекции о биржевом скандале: «Мы следим не за людьми, а за сделками»
Важно помнить презумпцию невиновности – человек виновен лишь тогда, когда это установил суд, подчеркнул руководитель Финансовой инспекции Кильвар Кесслер, разбирая нюансы биржевого скандала вокруг Enefit Green.
Биржа
  23.09.25, 18:13
Биржевая компания Тоомаса Тоола выиграла суд у Финансовой инспекции
Суд отменил предписание, вынесенное Финансовой инспекцией в отношении биржевой компании по производству нижнего белья Silvano Fashion Group.
1
Новости
  22.10.25, 18:51
Ценовая война на топливном рынке продолжается: Alexela и Terminal также вносят изменения
2
Новости
  27.10.25, 08:55
Повышение цен выводит маклеров из себя: это грубое использование силы
3
Подсказка
  28.10.25, 12:01
Одна коробка конфет – шесть налоговых сценариев
4
Новости
  28.10.25, 08:52
«Рассмотрение этого закона беспрецедентно». Продавливаемый «Ээсти 200» законопроект грозит отнять деньги у культуры
5
ТОП
  23.10.25, 12:06
Крупнейшие работодатели Эстонии: 4000 сотрудников Bolt получают в среднем более 4000 евро
6
Новости
  28.10.25, 12:45
Европейские турфирмы больше не смогут организовывать поездки в Россию

Новости
  29.10.25, 10:30
Финансовую инспекцию возглавит Керстин Пильт из Swedbank
Новости
  29.10.25, 10:03
Продажи розничных торговцев выросли: важную роль сыграли топливо и промышленные товары
Новости
  29.10.25, 08:48
Бюрократия отменяется: «Мы вложили туда огромные деньги, а теперь все равно будем делать по-другому»
Интервью
  29.10.25, 06:00
«Наша зарплата условно измеряется пельменями и чеком за топливо»
Новости
  28.10.25, 18:41
EKRE через суд потребовала пересчета электронных голосов
Новости
  28.10.25, 17:18
Многолетний член правления Кассы по безработице уходит в отставку
Новости
  28.10.25, 16:59
ГАЛЕРЕЯ| Стал известен новый президент Банка Эстонии
Новости
  28.10.25, 16:42
Цены на квартиры снизились по всей Финляндии

Налоговый консультант бухгалтерского бюро Punamoon Екатерина Долгушева. Фото: личный архив
Подсказка
  28.10.25, 12:01
Одна коробка конфет – шесть налоговых сценариев
По словам члена «Ээсти 200» Танеля Тейна, его цель – получить больше денег для спорта и культуры. «Я готов отстаивать это и в коалиции, и в Министерстве финансов, и в большом зале Рийгикогу», – сказал он.
Новости
  28.10.25, 08:52
«Рассмотрение этого закона беспрецедентно». Продавливаемый «Ээсти 200» законопроект грозит отнять деньги у культуры
Янно Мянгли, директор по персоналу IT-компании OÜ NabuMinds, вошедшей в тройку лидеров ТОПа, получает диплом на ежегодной ИКТ-конференции из рук главы ITuudised Индрека Калда.
ТОП
  27.10.25, 19:15
ТОП самых успешных ИТ-компаний Эстонии. У победителя прибыль превысила оборот
С нового года Министерство юстиции намерено отменить услугу бесплатной юридической помощи самым бедным слоям населения. Надеяться предлагают на роботов.
Новости
  28.10.25, 06:00
Эстонских госчиновников скоро заменит нейросеть?
Рождственские праздники в Москве. Фото иллюстративное.
Новости
  28.10.25, 12:45
Европейские турфирмы больше не смогут организовывать поездки в Россию
За зарегистрированным в Эстонии торговцем углем стоят предприниматели из Кузбасса.
Новости
  27.10.25, 17:04
Связанный с Россией эстонский торговец углем выбрался из огромных убытков
Руководитель LVM Kinnisvara Ингмар Саксинг раскритиковал высокомерное отношение kv.ee и его негибкость. «Коммуникация, так сказать, в стиле мафии: не нравится – уходи».
Новости
  27.10.25, 08:55
Повышение цен выводит маклеров из себя: это грубое использование силы
