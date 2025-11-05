Продавцы компьютеров: покупатели вернулись, но больше не совершают спонтанных покупок

Рынок компьютеров восстанавливается после нескольких лет стагнации. По данным мазазинов Euronics и Arvutitark, продажи компьютеров стабильно растут уже несколько месяцев. Несмотря на высокую чувствительность к цене, покупатели все чаще отдают предпочтение качеству и надежности.
По данным Департамента статистики, в сентябре рост объемов розничной торговли в Эстонии обеспечили продажи компьютеров, которые увеличились на 28,5% в секторном разрезе, пишет тематический портал kaubandus.ee
Руководитель по розничной торговле Euronics Мартин Соом ответил, что это неудивительно, поскольку осенью начинается новый учебный год и многие люди возвращаются к работе. «В сентябре продажи ноутбуков и настольных компьютеров ожидаемо выросли – это период, когда особенно остро ощущается необходимость обновления техники. Наши собственные показатели продаж растут непрерывно со второго квартала этого года. Компьютеры, купленные во время пандемии коронавируса, подошли к концу своего срока эксплуатации, и все больше клиентов чувствуют, что пришло время заменить устройство», – сказал Соом.
По данным Департамента статистики, в сентябре 2025 года доход от продаж у предприятий розничной торговли составил 893 миллиона евро. По сравнению с тем же месяцем прошлого года объем продаж увеличился на 4%.
По данным Департамента статистики, в августе 2025 года доход от продаж у предприятий розничной торговли составил 906 миллионов евро. По сравнению с тем же месяцем прошлого года объем продаж сократился на 2%.
По данным Департамента статистики, в июне розничные продажи в Эстонии выросли на 5% по сравнению с прошлым годом, а в магазинах промышленных товаров – на 12%. Руководитель центра T1 Тармо Хыбe рассказал, что покупателей в магазины привела прохладная и дождливая погода, что подтверждается как показателями посещаемости, так и объемом оборота.
Стартап GreenDice, работающий в сфере устойчивого развития, дает новую жизнь использованным, но все еще мощным устройствам крупных компаний. «Мы делаем качественные компьютеры доступными по цене – дешевле, чем набор Big Mac», – сравнивает исполнительный директор компании Арго Аланийт.
