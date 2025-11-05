Назад 06.11.25, 12:36 Продавцы компьютеров: покупатели вернулись, но больше не совершают спонтанных покупок Рынок компьютеров восстанавливается после нескольких лет стагнации. По данным мазазинов Euronics и Arvutitark, продажи компьютеров стабильно растут уже несколько месяцев. Несмотря на высокую чувствительность к цене, покупатели все чаще отдают предпочтение качеству и надежности.

Магазины Arvutitark и Euronics.

Foto: Kaubandus.ee

По данным Департамента статистики, в сентябре рост объемов розничной торговли в Эстонии обеспечили продажи компьютеров, которые увеличились на 28,5% в секторном разрезе, пишет тематический портал kaubandus.ee

Руководитель по розничной торговле Euronics Мартин Соом ответил, что это неудивительно, поскольку осенью начинается новый учебный год и многие люди возвращаются к работе. «В сентябре продажи ноутбуков и настольных компьютеров ожидаемо выросли – это период, когда особенно остро ощущается необходимость обновления техники. Наши собственные показатели продаж растут непрерывно со второго квартала этого года. Компьютеры, купленные во время пандемии коронавируса, подошли к концу своего срока эксплуатации, и все больше клиентов чувствуют, что пришло время заменить устройство», – сказал Соом.