Назад 07.11.25, 13:31 Евросоюз ужесточает правила выдачи виз гражданам России Еврокомиссия объявила в пятницу, 7 ноября, что Евросоюз ужесточает правила выдачи шенгенских виз гражданам России. Теперь им придется подавать заявления на визу каждый раз, когда они планируют поездку в ЕС.

Foto: Erik Prozes

«С этого момента граждане России больше не смогут получать многократные визы. Это означает, что им придется подавать заявление на новую визу каждый раз, когда они планируют поездку в ЕС, что позволит проводить тщательную и частую проверку заявителей для снижения потенциальных рисков безопасности», – говорится на сайте Еврокомиссии.

Согласно новым правилам, запрет на мультивизы касается только заявлений, поданных гражданами на территории России, пишет «Медуза»

Многократные шенгенские визы сроком на один год продолжат выдавать близким родственникам граждан ЕС или россиян, которые легально проживают в Евросоюзе – в случае, если заявитель уже трижды получал шенгескую визу за последние два года.

Кроме того, мультивизы сроком на девять месяцев смогут получить работники транспортной сферы (моряки, водители грузовиков, автобусов, железнодорожников) – если у них уже были две шенгенские визы за последние два года.

В Еврокомиссии также допустили, что в некоторых случаях из запрета могут быть сделаны индивидуальные исключения, например, для независимых журналистов и правозащитников.