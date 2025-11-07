Евросоюз ужесточает правила выдачи виз гражданам России

Еврокомиссия объявила в пятницу, 7 ноября, что Евросоюз ужесточает правила выдачи шенгенских виз гражданам России. Теперь им придется подавать заявления на визу каждый раз, когда они планируют поездку в ЕС.
«С этого момента граждане России больше не смогут получать многократные визы. Это означает, что им придется подавать заявление на новую визу каждый раз, когда они планируют поездку в ЕС, что позволит проводить тщательную и частую проверку заявителей для снижения потенциальных рисков безопасности», – говорится на сайте Еврокомиссии.
Согласно новым правилам, запрет на мультивизы касается только заявлений, поданных гражданами на территории России, пишет «Медуза»
.
Многократные шенгенские визы сроком на один год продолжат выдавать близким родственникам граждан ЕС или россиян, которые легально проживают в Евросоюзе – в случае, если заявитель уже трижды получал шенгескую визу за последние два года.
Кроме того, мультивизы сроком на девять месяцев смогут получить работники транспортной сферы (моряки, водители грузовиков, автобусов, железнодорожников) – если у них уже были две шенгенские визы за последние два года.
В Еврокомиссии также допустили, что в некоторых случаях из запрета могут быть сделаны индивидуальные исключения, например, для независимых журналистов и правозащитников.
