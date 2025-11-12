Назад 12.11.25, 09:43 Еврокомиссия планирует создать новое разведывательное подразделение Европейская комиссия планирует создать новый разведывательный орган для повышения эффективности использования информации, собираемой национальными спецслужбами, сообщила во вторник газета Financial Times.

Как сообщает ряд крупных СМИ, новым подразделением будет управлять глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Foto: Scanpix

По данным Financial Times, новое разведподразделение войдет в состав Генерального секретариата Европейской комиссии. Планируется, что в него будут нанимать сотрудников из разведывательного сообщества всего Европейского Союза. Оно займется сбором и анализом данных в интересах всего блока, сообщили изданию четыре источника, знакомые с планами.

По словам источников издания, решение было принято на фоне полномасштабной войны России против Украины и заявлений бывшего президента США Дональда Трампа о возможном сокращении американской поддержки европейской безопасности. Эти факторы вынудили Брюссель пересмотреть свои возможности по обеспечению безопасности и запустить крупнейшую программу перевооружения со времен холодной войны.

«Разведслужбы стран ЕС знают многое. Комиссия тоже знает немало. Нам нужен более эффективный способ объединения этих знаний, чтобы действовать результативно и быть полезными нашим партнерам», – цитирует издание одного из чиновников Европейского Союза.

В то же время представители Европейской службы внешнеполитической деятельности (EEAS), отвечающие за Центр разведки и ситуационного анализа (Intcen), выступают против этой инициативы. Они опасаются дублирования функций и возможного ослабления существующих структур.

Тем не менее, как отмечает Financial Times, концепция пока находится в стадии разработки, обсуждения продолжаются, и конкретные сроки еще не определены. Инициатива опирается на уже имеющийся опыт Комиссии и предусматривает тесное сотрудничество с соответствующими структурами Европейской службы внешнеполитической деятельности.