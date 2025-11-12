Еврокомиссия планирует создать новое разведывательное подразделение

Европейская комиссия планирует создать новый разведывательный орган для повышения эффективности использования информации, собираемой национальными спецслужбами, сообщила во вторник газета Financial Times.
- Как сообщает ряд крупных СМИ, новым подразделением будет управлять глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
- Foto: Scanpix
По данным Financial Times, новое разведподразделение войдет в состав Генерального секретариата Европейской комиссии. Планируется, что в него будут нанимать сотрудников из разведывательного сообщества всего Европейского Союза. Оно займется сбором и анализом данных в интересах всего блока, сообщили изданию четыре источника, знакомые с планами.
По словам источников издания, решение было принято на фоне полномасштабной войны России против Украины и заявлений бывшего президента США Дональда Трампа о возможном сокращении американской поддержки европейской безопасности. Эти факторы вынудили Брюссель пересмотреть свои возможности по обеспечению безопасности и запустить крупнейшую программу перевооружения со времен холодной войны.
«Разведслужбы стран ЕС знают многое. Комиссия тоже знает немало. Нам нужен более эффективный способ объединения этих знаний, чтобы действовать результативно и быть полезными нашим партнерам», – цитирует издание одного из чиновников Европейского Союза.
В то же время представители Европейской службы внешнеполитической деятельности (EEAS), отвечающие за Центр разведки и ситуационного анализа (Intcen), выступают против этой инициативы. Они опасаются дублирования функций и возможного ослабления существующих структур.
Тем не менее, как отмечает Financial Times, концепция пока находится в стадии разработки, обсуждения продолжаются, и конкретные сроки еще не определены. Инициатива опирается на уже имеющийся опыт Комиссии и предусматривает тесное сотрудничество с соответствующими структурами Европейской службы внешнеполитической деятельности.
