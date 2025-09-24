Деловые ведомости
  • 24.09.25, 17:05

Еврокомиссия намерена ввести пошлины на импорт российской нефти

Глава Еврокомиссии объявила о намерении ввести пошлины на импорт российской нефти в Евросоюз, чтобы полностью прекратить его к концу года. По словам председателя ЕК Урсулы фон дер Ляйен, новая мера направлена прежде всего на Венгрию и Словакию, которые продолжают закупать сырье у Москвы, передает DW.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
  • Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
  • Foto: Alexandros Michailidis
«Мы хотим избавиться от остатков нефти и газа, поступающих из России в Европейский Союз», – сказала фон дер Ляйен. Она подчеркнула, что введение пошлин должно подтолкнуть Будапешт и Братиславу к отказу от закупок.
Поддержка со стороны Трампа
Президент США Дональд Трамп около двух недель назад призвал европейские страны прекратить приобретать энергоресурсы у России и повторил это требование во вторник на Генассамблее ООН. «Трамп абсолютно прав», – отметила в этой связи фон дер Ляйен.

По ее словам, Вашингтон и Брюссель «согласились с необходимостью сократить доходы России от ископаемого топлива, причем быстро, потому что каждый платеж идет на войну Путина».
Венгрия и Словакия возражают
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил в Нью-Йорке, что его страна не прекратит закупки энергоносителей в России из-за отсутствия альтернативных маршрутов поставок. Он назвал европейских чиновников, требующих отказаться от «Газпрома», «фанатиками».
Сийярто подчеркнул, что Будапешт не изменит позицию даже под давлением США. «У нас нет выхода к морю. Было бы здорово, если бы он у нас был, тогда мы могли бы построить НПЗ или СПГ-терминал», – пояснил он.
Сокращение доли российских энергоресурсов
Доля российской нефти в импорте ЕС сократилась с довоенных 26 процентов до трех процентов после введенного в декабре 2022 года эмбарго в связи с войной России против Украины. Единственными покупателями остаются Венгрия и Словакия. При этом Венгрия увеличила зависимость от российского сырья с 61 процента в 2021 году до 86 процентов в 2024 году.
Импорт российского газа в ЕС в 2024 году составил около 55 млрд кубометров, что почти втрое меньше уровня 2021 года. Его доля сократилась с 42 до 19 процентов, включая трубопроводный газ и СПГ.
