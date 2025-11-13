Деловые ведомости
  OMX Baltic−0,36%290,31
  OMX Riga0,05%926,08
  OMX Tallinn−0,27%1 907,64
  OMX Vilnius−0,02%1 271,86
  S&P 500−0,05%6 734,11
  DOW 30−0,65%47 147,48
  Nasdaq 0,13%22 900,59
  FTSE 100−1,11%9 698,37
  Nikkei 225−1,77%50 376,53
  CMC Crypto 2000,00%0,00
  USD/EUR0,00%0,86
  GBP/EUR0,00%1,13
  EUR/RUB0,00%94,02
  16.11.25, 15:27

Трагичная ситуация: число нуждающихся в жилье сокращается

По словам аналитика рынка недвижимости Тыну Тоомпарка, с уменьшением числа людей спрос исчезает, но предложение остается. Тоомпарк составил график, показывающий, как изменилось население Эстонии за последние восемь лет.
Аналитик рынка недвижимости Тыну Тоомпарк.
  • Аналитик рынка недвижимости Тыну Тоомпарк.
  • Foto: Liis Treimann
По данным Департамента статистики, в начале 2025 года в Эстонии проживало 1,37 млн человек. По сравнению с показателями пятилетней давности численность населения страны выросла на 3%.
