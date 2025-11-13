Трагичная ситуация: число нуждающихся в жилье сокращается
По словам аналитика рынка недвижимости Тыну Тоомпарка, с уменьшением числа людей спрос исчезает, но предложение остается. Тоомпарк составил график, показывающий, как изменилось население Эстонии за последние восемь лет.
По различным данным, количество непроданных новых квартир превысило тысячу единиц. Это привело к тому, что застройщики борются за клиентов все более агрессивно. По словам руководителя Arco Vara Кристины Мустонен, ценовая война местами приобрела абсурдный характер.
Рынок недвижимости Латвии долго оставался в ожидании прорыва: казалось, рост вот-вот начнется, но он откладывался снова и снова. Сегодня же цифры свидетельствуют – в стране начинается новая эпоха, рассказали инвесторы в недвижимость Пеэтер Пяртель и Юрий Преображенский, которые только что вернулись из Риги с новыми впечатлениями и информацией.
«Впереди еще несколько крупных и интересных сделок»
Вероятно, крупнейшая сделка на рынке недвижимости в этом году – продажа торгового центра Solaris – укрепляет позиции семьи Пийльманн на эстонском рынке. Участники рынка считают, что уход иностранных владельцев с эстонского рынка недвижимости открывает выгодные возможности для местных состоятельных инвесторов.
Компания Baltic Workboats AS (BWB), расположенная в местечке Насва на острове Сааремаа, является настоящим символом эстонского судостроения. На местной верфи строятся суда мирового уровня, готовые бороздить просторы Балтийского и Средиземного, Черного и Каспийского морей под флагами более чем 25 государств, от Европы до Азии и Северной Америки. Однако за самыми высокими судостроительными технологиями всегда стоят люди, настоящие мастера на все руки, умеющие учитывать все особенности мореходного дела. Значительную роль в поддержке технологического развития BWB играет сотрудничество с Кассой по безработице.