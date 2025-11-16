Рост на 100%: плохой урожай приведет к резкому росту цен на варенье и мед

Урожай эстонских пчеловодов в этом году был почти вдвое меньше прошлогоднего, что приведет к росту цен.
Foto: Meeli Küttim
Представитель Selver Марианн Ярвела подтвердила, что их уже уведомили о подорожании ряда товаров, что является прямым следствием исключительно плохого урожая ягод и меда: «Наибольшего роста цен стоит ожидать на вишню и черешню, морошку и мед».
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!
Союз пищевой промышленности Эстонии выразил обеспокоенность ростом доли акционных товаров и импортной продукции на рынке. «На одних недельных или месячных кампаниях далеко не уедешь – это нестабильная стратегия», – отметил директор по ассортименту и закупкам Prisma Каймо Нийтару.
Нарва – это не просто географический объект;она постепенно становится центром развития эстонской промышленности. Благодаря новой инфраструктуре, сильной партнерской модели и пособиям из средств Фонда справедливого перехода Европейского союза, именно сейчас наступил наиболее подходящий момент для расширения своего производства или тестирования нового направления в Ида-Вирумаа.