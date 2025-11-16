Деловые ведомости
  • OMX Baltic−0,36%290,31
  • OMX Riga0,05%926,08
  • OMX Tallinn−0,27%1 907,64
  • OMX Vilnius−0,02%1 271,86
  • S&P 500−0,05%6 734,11
  • DOW 30−0,65%47 147,48
  • Nasdaq 0,13%22 900,59
  • FTSE 100−1,11%9 698,37
  • Nikkei 225−1,77%50 376,53
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,13
  • EUR/RUB0,00%94,02
  16.11.25, 14:02

Рост на 100%: плохой урожай приведет к резкому росту цен на варенье и мед

Неудачное лето приведет к росту цен в магазинах: стоимость вишневого варенья может вырасти более чем на 100% уже в этом месяце, а на морошковое варенье и мед новые ценники появятся в январе.
Урожай эстонских пчеловодов в этом году был почти вдвое меньше прошлогоднего, что приведет к росту цен.
  • Урожай эстонских пчеловодов в этом году был почти вдвое меньше прошлогоднего, что приведет к росту цен.
  • Foto: Meeli Küttim
Представитель Selver Марианн Ярвела подтвердила, что их уже уведомили о подорожании ряда товаров, что является прямым следствием исключительно плохого урожая ягод и меда: «Наибольшего роста цен стоит ожидать на вишню и черешню, морошку и мед».
  13.11.25, 15:01
Думаете о расширении производства? Нарва готова вас принять
Нарва – это не просто географический объект;она постепенно становится центром развития эстонской промышленности. Благодаря новой инфраструктуре, сильной партнерской модели и пособиям из средств Фонда справедливого перехода Европейского союза, именно сейчас наступил наиболее подходящий момент для расширения своего производства или тестирования нового направления в Ида-Вирумаа.

