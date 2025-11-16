Назад 16.11.25, 11:42 Списки Райк и Стальнухина подписали коалиционный договор в Нарве В Нарве в субботу, 15 ноября, списки Михаила Стальнухина и Катри Райк подписали коалиционный договор. У новой коалиции 16 мест в 31-местном горсобрании, что означает преимущество в один голос.

Ожидается, что Катри Райк продолжит занимать пост мэра Нарвы.

Foto: Liis Treimann

По словам Катри Райк, стороны представят заключенный коалиционный договор в понедельник, 17 ноября, в 14:00, передает rus.err.ee.

На выборах в Нарве победил «Народный список Михаила Стальнухина», получивший 12 мест. Список Катри Райк получил пять мест в городском собрании.

Тем не менее у новой нарвской коалиции будет на один голос меньше, так как предприниматель Олег Еселюнас, избранный в Нарвское городское собрание в списке избирательного союза Михаила Стальнухина, объявил о намерении вступить во фракцию центристов.

Как писало ранее «Северное побережье», Михаил Стальнухин может занять пост председателя городского собрания, а Яна Кондрашова из избирательного списка Катри Райк – должность заместителя председателя собрания.

Катри Райк, предположительно, сохранит пост мэра города, а ее заместителем останется Марина Шурупова, занимающая эту должность с начала нынешнего года и баллотировавшаяся на выборах по списку Стальнухина.