Списки Райк и Стальнухина подписали коалиционный договор в Нарве

В Нарве в субботу, 15 ноября, списки Михаила Стальнухина и Катри Райк подписали коалиционный договор. У новой коалиции 16 мест в 31-местном горсобрании, что означает преимущество в один голос.
- Ожидается, что Катри Райк продолжит занимать пост мэра Нарвы.
По словам Катри Райк, стороны представят заключенный коалиционный договор в понедельник, 17 ноября, в 14:00, передает rus.err.ee.
На выборах в Нарве победил «Народный список Михаила Стальнухина», получивший 12 мест. Список Катри Райк получил пять мест в городском собрании.
Тем не менее у новой нарвской коалиции будет на один голос меньше, так как предприниматель Олег Еселюнас, избранный в Нарвское городское собрание в списке избирательного союза Михаила Стальнухина, объявил о намерении вступить во фракцию центристов.
«Северное побережье», Михаил Стальнухин может занять пост председателя городского собрания, а Яна Кондрашова из избирательного списка Катри Райк – должность заместителя председателя собрания.
Катри Райк, предположительно, сохранит пост мэра города, а ее заместителем останется Марина Шурупова, занимающая эту должность с начала нынешнего года и баллотировавшаяся на выборах по списку Стальнухина.
Михаил Стальнухин и Катри Райк, которые формируют коалицию в Нарве со своими одноименными избирательными объединениями, достигли соглашения как по основным вопросам коалиционного договора, так и по распределению руководящих должностей.
На выборах в Нарве победил “Народный список Михаила Стальнухина”, занявший в горсобрании 12 мест из 31. Всего в городское собрание прошли четыре политические силы. Хотя еще в ночь подсчета голосов Стальнухин сообщил, что предложит Катри Райк сохранить нынешнюю правящую коалицию, положение этой коалиции будет неустойчивым.
Выборы прошли, голоса подсчитаны, настало время политической арифметики, как четко заметил мэр Таллинна Евгений Осиновский. С политической логикой она может и не совпадать, пишет политический обозреватель ДВ Эльконд Либман.
