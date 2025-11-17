Банкротный управляющий выставил центр WOW на продажу по значительно сниженной стартовой цене
Банкротный управляющий компании сааремааского предпринимателя с неоднозначной репутацией Туллио Либлика продает построенный при поддержке государства центр развлечений в Курессааре. Стартовая цена к настоящему моменту снижена на 2,6 млн евро.
Вируский уездный суд постановил, что адвокат Кюллике Намм, бывший глава Земельного департамента Калев Кангур и один из владельцев AQVA Hotel Тоомас Тамм не совершали никаких преступлений и были оправданы по всем обвинениям.
Построенный в Курессааре центр впечатлений WOW пустует у моря в ожидании нового владельца. Банкротный управляющий снизил стартовую цену необычного здания, так как изначально на него не нашлось покупателей.
Прокуратура требует сурового наказания для адвоката Кюллике Намм, бывшего руководителя Земельного департамента Калевa Кангурa и одного из владельцев AQVA Hotels Тоомасa Тамма. Подсудимые считают обвинения необоснованными.
Для многих компаний машины всегда были неотъемлемой частью бизнеса: брали в лизинг, обслуживали сами, годами держали на балансе. Но времена изменились. Сегодня владеть автопарком — всё равно что пользоваться легендарной Nokia 3310: когда-то незаменимая, а теперь – ретро-экзотика. На смену пришли более современные и выгодные решения.