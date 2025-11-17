Деловые ведомости
Деловые ведомости
  • OMX Baltic0,17%291,15
  • OMX Riga0,05%926,08
  • OMX Tallinn−0,29%1 907,26
  • OMX Vilnius−0,1%1 271,13
  • S&P 500−0,96%6 608,16
  • DOW 30−1,14%46 058,05
  • Nasdaq −1,41%22 388,92
  • FTSE 100−1,5%9 529,95
  • Nikkei 225−3,22%48 702,98
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,13
  • EUR/RUB0,00%94,08
  • 18.11.25, 13:52

Банкротный управляющий выставил центр WOW на продажу по значительно сниженной стартовой цене

Банкротный управляющий компании сааремааского предпринимателя с неоднозначной репутацией Туллио Либлика продает построенный при поддержке государства центр развлечений в Курессааре. Стартовая цена к настоящему моменту снижена на 2,6 млн евро.
Центр развлечений WOW в Курессааре выставлен на продажу по начальной цене 1,5 млн евро.
  • Центр развлечений WOW в Курессааре выставлен на продажу по начальной цене 1,5 млн евро.
  • Foto: Лийз Трейманн
Когда в апреле банкротный управляющий Tulik Invest OÜ Анне Таммер выставила центр на аукцион со стартовой ценой 4,1 млн евро, объект не привлек ни одного покупателя.
