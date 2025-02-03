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  • 03.02.25, 16:05

Прокуратура Швеции: повреждение кабеля в Балтийском море не было диверсией

Швеция освободила болгарское судно Vezhen, экипаж которого подозревали в повреждении кабеля передачи данных между Швецией и Латвией. По мнению прокуратуры королевства, речь не идет о преднамеренном разрушении инфраструктуры.
Прокуратура Швеции: повреждение кабеля в Балтийском море не было диверсией
  • Foto: Scanpix
Корабль был объектом расследования по подозрению в масштабной диверсии на подводном кабеле между Швецией и Латвией, однако теперь прокурор Матс Люнгквист заявляет, что расследование показало, что это пресупления не было: «Расследование ясно показывало, что это не саботаж». Установлено, что обрыву кабеля способствовали сочетание погодных условий, недостатков оборудования и навыков мореплавания. «Предварительное расследование было систематическим и тщательным с целью прояснения инцидента», — заверил Люнгквист.
«Благодаря допросам, проведенным и проанализированным изъятиям, а также проведенным расследованиям на месте преступления мы можем с уверенностью сказать, что это не диверсия. В то же время нам удалось установить, что причиной обрыва кабеля действительно стало судно», — говорит представитель шведской службы национальной безопасности.
Повреждение кабеля связи между Швецией и Латвией в Балтийском море было обнаружено в ночь на 26 января.
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