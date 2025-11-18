Назад 18.11.25, 11:34 Сможет ли Европа держать под контролем создателей ИИ, возомнивших себя богами? Сейчас, когда искусственный интеллект становится все более мощным и «мессии от технологий» Кремниевой долины загребают власть, демократическим обществам следует действовать быстро, считают эксперты Джули Позетти и Кристофер Уайли. И зарождающееся европейское регулирование дает надежду на это — если будет достаточно зубастым. «Деловые ведомости» как партнер Voxeurop в Эстонии публикуют перевод материала

Foto: Cartoon movement

В мире, где все больше решений принимают алгоритмы и все больше влияния у корпоративных проповедников ИИ, вопрос о том, кто контролирует технологии, актуален как никогда. На сессии ZEG Amsterdam журналистка и ученая Джули Позетти, специалист по анализу данных Кристофер Уайли и журналистка Наталья Антелава сошлись на том, что опасность представляют не только возможные сбои в работе ИИ, но и то, что создатели ИИ уже считают себя богами.