  • OMX Baltic0,14%290,72
  • OMX Riga0,05%926,08
  • OMX Tallinn−0,09%1 906
  • OMX Vilnius−0,07%1 271
  • S&P 500−0,92%6 672,41
  • DOW 30−1,18%46 590,24
  • Nasdaq −0,84%22 708,07
  • FTSE 100−1,21%9 558,5
  • Nikkei 225−3,22%48 702,98
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,13
  • EUR/RUB0,00%93,82
  • 18.11.25, 11:34

Сможет ли Европа держать под контролем создателей ИИ, возомнивших себя богами?

Сейчас, когда искусственный интеллект становится все более мощным и «мессии от технологий» Кремниевой долины загребают власть, демократическим обществам следует действовать быстро, считают эксперты Джули Позетти и Кристофер Уайли. И зарождающееся европейское регулирование дает надежду на это — если будет достаточно зубастым. «Деловые ведомости» как партнер Voxeurop в Эстонии публикуют перевод материала.
Сможет ли Европа держать под контролем создателей ИИ, возомнивших себя богами?
  • Foto: Cartoon movement
В мире, где все больше решений принимают алгоритмы и все больше влияния у корпоративных проповедников ИИ, вопрос о том, кто контролирует технологии, актуален как никогда. На сессии ZEG Amsterdam журналистка и ученая Джули Позетти, специалист по анализу данных Кристофер Уайли и журналистка Наталья Антелава сошлись на том, что опасность представляют не только возможные сбои в работе ИИ, но и то, что создатели ИИ уже считают себя богами.
