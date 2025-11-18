Сможет ли Европа держать под контролем создателей ИИ, возомнивших себя богами?
Сейчас, когда искусственный интеллект становится все более мощным и «мессии от технологий» Кремниевой долины загребают власть, демократическим обществам следует действовать быстро, считают эксперты Джули Позетти и Кристофер Уайли. И зарождающееся европейское регулирование дает надежду на это — если будет достаточно зубастым. «Деловые ведомости» как партнер Voxeurop в Эстонии публикуют перевод материала.
В мире, где все больше решений принимают алгоритмы и все больше влияния у корпоративных проповедников ИИ, вопрос о том, кто контролирует технологии, актуален как никогда. На сессии ZEG Amsterdam журналистка и ученая Джули Позетти, специалист по анализу данных Кристофер Уайли и журналистка Наталья Антелава сошлись на том, что опасность представляют не только возможные сбои в работе ИИ, но и то, что создатели ИИ уже считают себя богами.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!
Самый новый европейский «единорог» Lovable навсегда изменил культуру программирования. Во время визита в Эстонию Фабиан Хедин отметил, что местная среда делает страну привлекательной для расширения бизнеса.
Вместо двух с половиной часов – 20 минут на обработку тех же счетов, в два раза больше клиентов и более высокое качество услуг обещают разработчики ПО на основе искусственного интеллекта для бухгалтеров. Последние теперь смогут сосредоточиться на анализе и интерпретации данных, говорит финансовый директор биржевой компании.
По мнению предпринимателей, идея минюста заменить бесплатную юридическую помощь на чат-бота со следующего года вполне рабочая. Однако ошибки неизбежны, и это следует учитывать, хотя в какой-то перспективе нейросеть может заменить чиновников, считают они.
Для многих компаний машины всегда были неотъемлемой частью бизнеса: брали в лизинг, обслуживали сами, годами держали на балансе. Но времена изменились. Сегодня владеть автопарком — всё равно что пользоваться легендарной Nokia 3310: когда-то незаменимая, а теперь – ретро-экзотика. На смену пришли более современные и выгодные решения.