Бывший топ-менеджер Google X: в эпоху ИИ у Эстонии есть преимущество

Самый новый европейский «единорог» Lovable навсегда изменил культуру программирования. Во время визита в Эстонию Фабиан Хедин отметил, что местная среда делает страну привлекательной для расширения бизнеса.
Компания Skeleton Technologies открыла в Финляндии завод по производству супераккумуляторов, который обеспечит около одного гигаватта мощности для использующих искусственный интеллект центров обработки данных.
Вместо двух с половиной часов – 20 минут на обработку тех же счетов, в два раза больше клиентов и более высокое качество услуг обещают разработчики ПО на основе искусственного интеллекта для бухгалтеров. Последние теперь смогут сосредоточиться на анализе и интерпретации данных, говорит финансовый директор биржевой компании.
Руководитель по развитию искусственного интеллекта в банке LHV Мартти Пракс сравнивает ИИ с «самым трудолюбивым практикантом, окончившим престижный университет» – он работает быстро, знает почти все, но пока нуждается в человеческом наставнике. В глубинных банковских процессах ИИ уже стал незаменимым помощником, однако окончательные решения и ответственность по-прежнему остаются за людьми.
Нарва – это не просто географический объект;она постепенно становится центром развития эстонской промышленности. Благодаря новой инфраструктуре, сильной партнерской модели и пособиям из средств Фонда справедливого перехода Европейского союза, именно сейчас наступил наиболее подходящий момент для расширения своего производства или тестирования нового направления в Ида-Вирумаа.