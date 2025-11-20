Концерн Кюльвика инвестирует 25 млн евро в производство фанеры

Работающий в Вирувере производитель фанеры Estonian Plywood планирует в ближайшие годы инвестиции в размере 25 млн евро, с целью почти удвоить объем производства.
- Estonian Plywood, входящая в концерн Lemeks Grupp, занимается производством фанеры.
- Foto: Raul Mee
Генеральный директор компании Тимо Хермлин рассказал в эфире радио Äripäev, что предприятие намерено расширить производственные площади и здание, а также ввести в эксплуатацию ряд новых установок.
Estonian Plywood принадлежит концерну Lemeks Grupp, основным владельцем которого является Юри Кюльвик.
«Если к концу этого года мы произведем примерно 55 000-60 000 кубометров фанеры, то план состоит в том, чтобы увеличить объем примерно наполовину», – пояснил Хермлин. Новое оборудование будет вводиться в производство поэтапно в течение ближайших двух лет.
Статья продолжается после рекламы
В последние годы оборот компании составлял около 60 млн евро. По оценке Хермина, с ростом объемов может увеличиться и оборот.
Проблемным местом остаются цены, поскольку компания не может формировать их самостоятельно. «Мы планируем объемы, а с ценами вынуждены просто соглашаться и подстраиваться», – пояснил он.
В прошлом году стоимость фанеры на европейских рынках снизилась, что сократило оборот и в Германии. Объемы удалось сохранить, но низкая цена означает меньшие доходы.
В интервью также шла речь о том, что означает для местных производителей исчезновение российской фанеры и какова ситуация на рынке труда в Йыгевамаа.
Külviku kontsern investeerib 25 miljonit vineeri
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!
Похожие статьи
В ближайшие годы в Кохтла-Ярве планируется инвестировать 29 миллионов евро в строительство высокотехнологичного завода по производству клееной древесины. Строительство начнется в ближайшие месяцы: разрешение на строительство уже получено, и в настоящее время проводится строительный тендер. Открытие завода намечено на вторую половину 2026 года.
Строгое регулирование и затянувшаяся модернизация электростанций лишили Эстонию целой подотрасли переработки, а заодно и дешевого сырья. Переработанную мебель и значительную часть деревянного строительного мусора нельзя утилизировать в стране, и теперь эти отходы приходится вывозить в Латвию.
Нарва – это не просто географический объект;она постепенно становится центром развития эстонской промышленности. Благодаря новой инфраструктуре, сильной партнерской модели и пособиям из средств Фонда справедливого перехода Европейского союза, именно сейчас наступил наиболее подходящий момент для расширения своего производства или тестирования нового направления в Ида-Вирумаа.