Назад 20.11.25, 14:43 Концерн Кюльвика инвестирует 25 млн евро в производство фанеры Работающий в Вирувере производитель фанеры Estonian Plywood планирует в ближайшие годы инвестиции в размере 25 млн евро, с целью почти удвоить объем производства.

Estonian Plywood, входящая в концерн Lemeks Grupp, занимается производством фанеры.

Foto: Raul Mee

Генеральный директор компании Тимо Хермлин рассказал в эфире радио Äripäev, что предприятие намерено расширить производственные площади и здание, а также ввести в эксплуатацию ряд новых установок.

Estonian Plywood принадлежит концерну Lemeks Grupp, основным владельцем которого является Юри Кюльвик.

«Если к концу этого года мы произведем примерно 55 000-60 000 кубометров фанеры, то план состоит в том, чтобы увеличить объем примерно наполовину», – пояснил Хермлин. Новое оборудование будет вводиться в производство поэтапно в течение ближайших двух лет.

Статья продолжается после рекламы

В последние годы оборот компании составлял около 60 млн евро. По оценке Хермина, с ростом объемов может увеличиться и оборот.

Проблемным местом остаются цены, поскольку компания не может формировать их самостоятельно. «Мы планируем объемы, а с ценами вынуждены просто соглашаться и подстраиваться», – пояснил он.

В прошлом году стоимость фанеры на европейских рынках снизилась, что сократило оборот и в Германии. Объемы удалось сохранить, но низкая цена означает меньшие доходы.

В интервью также шла речь о том, что означает для местных производителей исчезновение российской фанеры и какова ситуация на рынке труда в Йыгевамаа.