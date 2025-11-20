Деловые ведомости
Деловые ведомости
  • OMX Baltic0,2%291,99
  • OMX Riga0,25%925,27
  • OMX Tallinn0,07%1 907,96
  • OMX Vilnius0,1%1 274,44
  • S&P 5000,00%6 642,16
  • DOW 300,00%46 138,77
  • Nasdaq 0,59%22 564,23
  • FTSE 1000,72%9 576,18
  • Nikkei 2252,65%49 823,94
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,87
  • GBP/EUR0,00%1,14
  • EUR/RUB0,00%92,56
  • 20.11.25, 14:43

Концерн Кюльвика инвестирует 25 млн евро в производство фанеры

Работающий в Вирувере производитель фанеры Estonian Plywood планирует в ближайшие годы инвестиции в размере 25 млн евро, с целью почти удвоить объем производства.
Estonian Plywood, входящая в концерн Lemeks Grupp, занимается производством фанеры.
  • Estonian Plywood, входящая в концерн Lemeks Grupp, занимается производством фанеры.
  • Foto: Raul Mee
Генеральный директор компании Тимо Хермлин рассказал в эфире радио Äripäev, что предприятие намерено расширить производственные площади и здание, а также ввести в эксплуатацию ряд новых установок.
Estonian Plywood принадлежит концерну Lemeks Grupp, основным владельцем которого является Юри Кюльвик.
«Если к концу этого года мы произведем примерно 55 000-60 000 кубометров фанеры, то план состоит в том, чтобы увеличить объем примерно наполовину», – пояснил Хермлин. Новое оборудование будет вводиться в производство поэтапно в течение ближайших двух лет.

В последние годы оборот компании составлял около 60 млн евро. По оценке Хермина, с ростом объемов может увеличиться и оборот.
Проблемным местом остаются цены, поскольку компания не может формировать их самостоятельно. «Мы планируем объемы, а с ценами вынуждены просто соглашаться и подстраиваться», – пояснил он.
В прошлом году стоимость фанеры на европейских рынках снизилась, что сократило оборот и в Германии. Объемы удалось сохранить, но низкая цена означает меньшие доходы.
В интервью также шла речь о том, что означает для местных производителей исчезновение российской фанеры и какова ситуация на рынке труда в Йыгевамаа.
Похожие статьи

Новости
  • 18.05.25, 11:12
В Кохтла-Ярве построят «умный» завод: 29 миллионов евро в дерево и технологии
В ближайшие годы в Кохтла-Ярве планируется инвестировать 29 миллионов евро в строительство высокотехнологичного завода по производству клееной древесины. Строительство начнется в ближайшие месяцы: разрешение на строительство уже получено, и в настоящее время проводится строительный тендер. Открытие завода намечено на вторую половину 2026 года.
Эпицентр
  • 06.03.25, 08:41
«Если эстонские предприятия не хотят получать топливо по выгодной цене, ничего не поделаешь»
Строгое регулирование и затянувшаяся модернизация электростанций лишили Эстонию целой подотрасли переработки, а заодно и дешевого сырья. Переработанную мебель и значительную часть деревянного строительного мусора нельзя утилизировать в стране, и теперь эти отходы приходится вывозить в Латвию.
  • KM
Content Marketing
  • 13.11.25, 15:01
Думаете о расширении производства? Нарва готова вас принять
Нарва – это не просто географический объект;она постепенно становится центром развития эстонской промышленности. Благодаря новой инфраструктуре, сильной партнерской модели и пособиям из средств Фонда справедливого перехода Европейского союза, именно сейчас наступил наиболее подходящий момент для расширения своего производства или тестирования нового направления в Ида-Вирумаа.

Самые читаемые

1
Новости
  • 14.11.25, 14:28
Минсоцдел намерено поднять пенсионный возраст с 2028 года
2
Новости
  • 19.11.25, 06:00
Обанкротившийся предприниматель: «Кинуть партнера на эстонской стройке – это традиция»
3
Подсказка
  • 18.11.25, 18:20
Судебный прецедент: из-за выплат члену правления НТД взыскал с фирмы 50 тыс. евро
4
Биржа
  • 18.11.25, 06:00
Глава Arco Vara: девелопер столько не зарабатывает, чтобы предлагать облигации с такой доходностью
5
Новости
  • 17.11.25, 08:52
Налоговый департамент вынес решение. Автокомпания должна государству семизначную сумму
6
Эпицентр
  • 19.11.25, 08:55
Гигантская мошенническая схема с коноплей: деньги могли проходить через Эстонию

Последние новости

ТОП
  • 20.11.25, 15:58
ТОП электронной промышленности: в лидерах – эстонские «дочки» крупных концернов
Новости
  • 20.11.25, 14:43
Концерн Кюльвика инвестирует 25 млн евро в производство фанеры
Новости
  • 20.11.25, 14:00
Испытывающая финансовые трудности E-Piim намерена привлечь пару десятков миллионов
Новости
  • 20.11.25, 12:54
Таро намерен добиться для Эстонии исключения из программы распределения беженцев
Новости
  • 20.11.25, 12:35
Новый регламент ЕС вызывает путаницу среди предпринимателей и лесовладельцев
Новости
  • 20.11.25, 11:02
Индекс цен производителей промышленной продукции повысился на 0,6%
Биржа
  • 20.11.25, 10:14
Nvidia превзошла ожидания и повысила прогноз
Новости
  • 20.11.25, 09:58
СМИ: Келлог уйдет с поста спецпредставителя по Украине

Сейчас в фокусе

Среди клиентов Tehnokeskus – строительные компании из Эстонии и Финляндии.
Новости
  • 19.11.25, 06:00
Обанкротившийся предприниматель: «Кинуть партнера на эстонской стройке – это традиция»
Присяжный адвокат Cuesta Advokaadibüroo OÜ Валерия Арсюта
Подсказка
  • 18.11.25, 18:20
Судебный прецедент: из-за выплат члену правления НТД взыскал с фирмы 50 тыс. евро
С 2022 года стало ясно, что крупная платформа коллективных инвестиций в медицинскую коноплю JuicyFields на самом деле является пирамидой. История превратилась в настоящий триллер. Фото иллюстративное.
Эпицентр
  • 19.11.25, 08:55
Гигантская мошенническая схема с коноплей: деньги могли проходить через Эстонию
Адвокат Айвар Пихлак (слева) и Дмитрий Орлов (справа) изначально не были заинтересованы в заключении сделки, поскольку Орлов не считает себя виновным. Тем не менее прокурор попросил провести с Орловым беседу.
Новости
  • 19.11.25, 17:53
Дело об отмывании денег, связанное с гигантской мошеннической схемой, дошло до суда в Эстонии
«Если получаешь предложение или сам видишь что-то интересное, то у тебя два варианта: либо ты берешь и рискуешь, либо остаешься там, где ты есть», – говорит глава Arco Vara Кристина Мустонен.
Биржа
  • 18.11.25, 06:00
Глава Arco Vara: девелопер столько не зарабатывает, чтобы предлагать облигации с такой доходностью
До мая этого года Роберт Лауд возглавлял девелоперскую компанию Endover.
Новости
  • 18.11.25, 16:45
Бывший глава Endover запускает кредитный бизнес: он нацелен на компании, которым отказали банки
Предприниматель, член партии «Отечество» и ее крупный спонсор Парвел Пруунсильд еще в 2023 году потребовал от Каи Каллас опровержения недостоверных фактов. Однако тогда Каллас с этим не согласилась, вследствие чего в 2023 году соответствующее требование было предъявлено бывшему премьер‑министру официально.
Новости
  • 18.11.25, 10:32
Крупный предприниматель обвиняет Каю Каллас в клевете и требует опровержения
Адвокат Пруунсильда: извинение могло бы состояться в Европейской комиссии
Нарвский промышленный инкубатор (NTI) – это девелоперский проект, объединяющий в рамках инкубационной программы современную производственную и офисную инфраструктуру, а также консультационные услуги.
  • KM
Content Marketing
  • 13.11.25, 15:01
Думаете о расширении производства? Нарва готова вас принять

На главную

Деловые ведомости

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Помимо экономического контента, «Деловые ведомости» предлагают широкий спектр политической аналитики и зарубежных новостей.

© AS Äripäev 2000-2025