  • OMX Baltic1,13%295,82
  • OMX Riga−0,11%923,37
  • OMX Tallinn1,3%1 953,59
  • OMX Vilnius0,45%1 278,84
  • S&P 5000,69%6 812,61
  • DOW 300,67%47 427,12
  • Nasdaq 0,82%23 214,69
  • FTSE 100−0,05%9 686,67
  • Nikkei 2251,23%50 167,1
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,14
  • EUR/RUB0,00%90,7
ДВ объявляют набор в Академию финансовой грамотности в Нарве

«Деловые ведомости» в сотрудничестве с Американским центром в Нарве и Нарвской центральной библиотекой объявляют набор в Академию финансовой грамотности, которая пройдет в Нарве в январе и феврале.
ДВ объявляют набор в Академию финансовой грамотности в Нарве
Курс рассчитан на русскоязычных школьников из Ида-Вирумаа в возрасте 14-18 лет и будет проходить по субботам с 10 января по 7 февраля (с 10 до 13 часов) в помещении Американского центра в Нарве. В ходе занятий школьники научатся планировать свой личный бюджет и получат базовые знания об инвестировании, в том числе о том, как работают рыночные механизмы, зачем нужна фондовая биржа, как скопить деньги даже при небольшом доходе, как сформировать свой первый инвестиционный портфель, какие риски подстерегают начинающего инвестора и как уберечь свои сбережения от мошенников. Участие для школьников благодаря спонсорской поддержке будет бесплатным.
Желающие принять участие в Академии финансовой грамотности в Нарве могут зарегистрироваться на проект по ссылке. ДВ ждут заявок от школьников не только из Нарвы, но и из других городов Ида-Вирумаа. В случае если количество заявок превысит возможности организаторов, участники будут отбираться на конкурсной основе.
«Это третий наш проект такого рода и первый в Нарве. Предыдущие – Академия финансовой грамотности для таллиннских школьников и Академия предпринимательства для девочек – показали, что интерес достаточно высок, более четырех человек на место. В том числе нам присылали заявки из Нарвы и Силламяэ, но ездить каждую субботу оттуда в Таллинн несколько месяцев подряд – довольно проблематично, поэтому мы искали возможность провести такой проект на месте, в Ида-Вирумаа, и теперь она у нас есть», – говорит руководитель проекта, главный редактор «Деловых ведомостей» Олеся Лагашина.

По ее словам, в целом русскоязычные школьники менее осведомлены о тех ресурсах и инструментах, которые есть у каждого, тогда как их эстонские сверстники с гораздо большей легкостью оперируют такими понятиями, как «финансовая свобода» или «сложный процент». «Отчасти проблемой становится языковой барьер. И нам кажется, что мы как русскоязычное бизнес-издание можем помочь нашим школьникам сделать первые шаги в правильном направлении», – добавляет она.
«Тема денег и личных финансов обросла мифами и стереотипами, которые часто создают барьеры и пугают людей своей сложностью, - замечает лектор Академии, биржевой редактор ДВ Дмитрий Фефилов. - Но стоит побороть эти страхи и предрассудки, как становится очевидным, что эти знания дают много ответов на вопросы, с которыми мы сталкиваемся в своей повседневной жизни. Ну а если есть ответы, то принимать умные решения становится куда проще».
«В Академии предпринимательства для девочек я впервые ощутила, что могу развиваться в том направлении, которое действительно мне нравится. Я стала еще увереннее в публичных выступлениях, научилась эффективнее работать в команде и разобралась в основах инвестирования — настолько, что решилась сделать свою первую инвестицию», - говорит участница одного из проектов Дарья Шкловская.
«Мы учились составлять бизнес-планы, знакомились с вдохновляющими женщинами-предпринимательницами, заглядывали за кулисы ERR, редакции Äripäev и ездили на крутые выездные встречи, - вспоминает она. - Но самое ценное — это сообщество: девочки-единомышленницы, с которыми мы продолжаем общаться и поддерживать друг друга даже после проекта».
ДВ ждут заявок от желающих до 27 декабря, после чего свяжутся с участниками.
