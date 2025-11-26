Деловые ведомости
  • OMX Baltic0,15%292,67
  • OMX Riga−0,16%922,43
  • OMX Tallinn0,41%1 924,69
  • OMX Vilnius0,07%1 275,78
  • S&P 5000,91%6 765,88
  • DOW 301,43%47 112,45
  • Nasdaq 0,67%23 025,59
  • FTSE 1000,19%9 628,14
  • Nikkei 2251,85%49 559,07
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,14
  • EUR/RUB0,00%90,96
  • 26.11.25, 11:54

Еврокомиссия грозит Финляндии штрафом за дефицит бюджета

Европейская комиссия (ЕК) рекомендовала начать процедуру штрафных мер против Финляндии из-за чрезмерного дефицита бюджета этой страны. Об этом говорится в сообщении ЕК, обнародованном во вторник, 25 ноября. Согласно правилам ЕС, максимально допустимое значение бюджетного дефицита составляет 3% от ВВП. У Финляндии этот показатель за 2025 год прогнозируется на уровне 4,5%, в 2026 году – 4%, в 2027-м – 3,9%.
Хельсинки. Фото иллюстративное.
  • Хельсинки. Фото иллюстративное.
  • Foto: Shutterstock
Если рост дефицита бюджета связан с расходами на оборону, ЕК может сделать исключение. Однако в случае Финляндии долги нельзя объяснить только оборонными тратами, отметили в Брюсселе, передает DW.
Штрафная процедура против Финляндии должна быть одобрена министрами финансов ЕС на заседании 20 января. Теоретически возможен многомиллиардный штраф, но на практике такая мера никогда не применялась, отмечает агентство dpa.
Премьер Финляндии: Дефицит вызван войной в Украине

Статья продолжается после рекламы

«Процедура ЕС по сокращению дефицита была ожидаема. Даже бюджетная корректировка в 10 млрд не компенсирует ущерб нашей экономике, нанесенный главным образом агрессивной войной России. Действия правительства были правильными, работа должна продолжаться», – написал в соцсети Х премьер-министр Финляндии Петтери Орпо.
«Оценка ЕК не стала неожиданностью, поскольку состояние госфинансов Финляндии продолжает ухудшаться. В декабре мы узнаем, насколько быстро ЕС ожидает от нас исправления ситуации. Корректирующие меры будут зависеть от нас», – сказала вице-премьер, министр финансов Финляндии Риикка Пурра. Ее слова опубликованы на сайте правительства.
Согласно заявлению, власти Финляндии теперь ждут, какие рекомендации даст ЕС 20 января, готовы к ним прислушаться и в течение трех месяцев представить отчет о принятых мерах. В Хельсинки напомнили, что аналогичную процедуру применяли против таких стран, как Бельгия, Италия, Австрия, Мальта, Польша, Франция, Румыния, Словакия и Венгрия.
