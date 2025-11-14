Деловые ведомости
  • OMX Baltic−0,85%290,6
  • OMX Riga0,51%925,93
  • OMX Tallinn−0,24%1 908,13
  • OMX Vilnius0,07%1 272,08
  • S&P 500−1,66%6 737,49
  • DOW 30−1,65%47 457,22
  • Nasdaq −2,29%22 870,36
  • FTSE 100−1,83%9 628,27
  • Nikkei 225−1,77%50 376,53
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,13
  • EUR/RUB0,00%94,28
  14.11.25, 13:24

«Если два бедняка объединятся, богатство не появится». Самоуправлениям не понравилось предложение Союза работодателей

Главы местных самоуправлений Ляэне-Вирумаа не видят смысла в предложении Союза работодателей Эстонии объединить самоуправления, больше половины бюджета которых составляют расходы на образование. «Они перепутали причину и следствие», – говорит одна из глав региона.
Бывший волостной старейшина Виру-Нигула Эйнар Валлбаум (слева) не поддерживает идею Союза работодателей об объединении волостей на основе распределения расходов на образование. По его мнению, вместо этого следует организовать сеть школ. Фотография сделана на мероприятии в Раквере, посвященном признанию успешных предприятий уезда.
  • Foto: Андрас Кралла
Центральный союз работодателей Эстонии в конце октября сформулировал пять предложений для руководителей местных самоуправлений, которые помогут укрепить предпринимательскую среду и обеспечить устойчивость местной жизни.
  • KM
Content Marketing
  03.11.25, 14:58
Workboats и Касса по безработице представляют новое поколение сферы судостроения на острове Сааремаа
Компания Baltic Workboats AS (BWB), расположенная в местечке Насва на острове Сааремаа, является настоящим символом эстонского судостроения. На местной верфи строятся суда мирового уровня, готовые бороздить просторы Балтийского и Средиземного, Черного и Каспийского морей под флагами более чем 25 государств, от Европы до Азии и Северной Америки. Однако за самыми высокими судостроительными технологиями всегда стоят люди, настоящие мастера на все руки, умеющие учитывать все особенности мореходного дела. Значительную роль в поддержке технологического развития BWB играет сотрудничество с Кассой по безработице.

Сингапурка Венус Лим, основательница и владелица караоке-бара House 10, задолжала арендодателю 100 000 евро, и он теперь пытается взыскать эти долги с нее как с частного лица. Однако она надеется найти новых инвесторов и открыть бар в другом месте – максимум через год.
Эпицентр
  13.11.25, 13:46
В караоке-баре кто-то сфальшивил. Одна из первых менеджеров Bolt осталась в долгах, предстоит суд
Руководители Bolt вложили в бизнес сотни тысяч евро
В дальнейшем квоту на иммиграцию предлагается привязать к прогнозу экономического роста и в основном распределять ее в пользу промышленного сектора.
Подсказка
  13.11.25, 06:00
На пороге гибких трудовых договоров: иностранцев новые правила почти не затронут
Торговый центр Fama в Нарве. Отправлять посылки на автобусах с января его посетители не смогут, закроется здесь и спортивный магазин, но появились два новых магазина.
Новости
  13.11.25, 11:28
Быстрые изменения в торговых центрах Нарвы: три арендатора уходят, четыре приходят
Лагерь беженцев в Греции.
Новости
  12.11.25, 16:53
Европа намерена перераспределить беженцев, Эстония получит исключение
Сооснователь стартапа Lovable Фабиан Хедин посетил Эстонию, приняв участие в мероприятии по креативному кодингу, прошедшему в офисе Pipedrive.
Новости
  12.11.25, 19:14
Самый быстрорастущий ИТ-стартап в мире: главный вызов — нанять людей
По прогнозам, к концу года число поданных в эстонскую таможню деклараций может достичь 2,5–3 млн вместо 0,5 млн в 2024 году.
Новости
  13.11.25, 13:58
ЕС хочет ввести пошлины в отношении китайских посылок уже с начала 2026 года
Владимир Зеленский подчеркнул, что коррупции нет места в стране.
Новости
  13.11.25, 12:23
Коррупционный скандал расшатал украинское правительство
BWB и Касса по безработице продолжат совместную работу и в новом году. В этот раз к проекту подключится и Курессаареское профессиональное училище, готовое заняться проведением курсов для сварщиков и практическим обучением слесарей-механиков.
  KM
Content Marketing
  03.11.25, 14:58
Workboats и Касса по безработице представляют новое поколение сферы судостроения на острове Сааремаа

