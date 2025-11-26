Деловые ведомости
Деловые ведомости
  • 26.11.25, 10:48

Йонатан Вcевиов о плане мира: от этой суматохи выигрывает только Россия

По словам канцлера МИД Йонатана Вcевиова, большой переполох вокруг украинского мирного плана дает России отличную возможность воспользоваться ситуацией.
Канцлер Министерства иностранных дел Йонатан Вcевиов в эфире утренней передачи радио Äripäev рассказал о последних событиях, связанных с попытками завершить войну в Украине.
  • Канцлер Министерства иностранных дел Йонатан Вcевиов в эфире утренней передачи радио Äripäev рассказал о последних событиях, связанных с попытками завершить войну в Украине.
  • Foto: Liis Treimann
Он отметил, что шум и суматоха в публичном пространстве работают на агрессора.
Деловые ведомости

Помимо экономического контента, «Деловые ведомости» предлагают широкий спектр политической аналитики и зарубежных новостей.

