Рийгикогу рассмотрит вопрос о снятии неприкосновенности с Калле Грюнталя

Злоупотребление служебным положением Калле Грюнталя должна рассмотреть и специальная антикоррупционная комиссия Рийгикогу. Однако ее председатель и тоже член EKRE, Март Хельме, сказал Äripäev, что Грюнталь не сделал ничего плохого.