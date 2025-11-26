Рийгикогу рассмотрит вопрос о снятии неприкосновенности с Калле Грюнталя

Бывшего депутата Рийгикогу от партии EKRE, а ныне внефракционного Калле Грюнталя подозревают в присвоении чужого имущества, поскольку из материалов СМИ стало известно, что парламентарий поочередно заправлял автомобиль бензином и дизельным топливом с помощью топливной карты.
Злоупотребление служебным положением Калле Грюнталя должна рассмотреть и специальная антикоррупционная комиссия Рийгикогу. Однако ее председатель и тоже член EKRE, Март Хельме, сказал Äripäev, что Грюнталь не сделал ничего плохого.
