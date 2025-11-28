Деловые ведомости
Подписаться
Деловые ведомости
Мой ДВ
  • OMX Baltic1,38%296,55
  • OMX Riga−0,25%922,04
  • OMX Tallinn0,05%1 953,96
  • OMX Vilnius0,59%1 280,72
  • S&P 5000,69%6 812,61
  • DOW 300,67%47 427,12
  • Nasdaq 0,82%23 214,69
  • FTSE 1000,21%9 713,82
  • Nikkei 2250,17%50 253,91
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,14
  • EUR/RUB0,00%90,19
  • OMX Baltic1,38%296,55
  • OMX Riga−0,25%922,04
  • OMX Tallinn0,05%1 953,96
  • OMX Vilnius0,59%1 280,72
  • S&P 5000,69%6 812,61
  • DOW 300,67%47 427,12
  • Nasdaq 0,82%23 214,69
  • FTSE 1000,21%9 713,82
  • Nikkei 2250,17%50 253,91
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,14
  • EUR/RUB0,00%90,19
  • 28.11.25, 13:04

Совет Eesti Energia отозвал члена правления

Совет Eesti Energia по предложению председателя правления Андруса Дурейко принял решение об отзыве члена правления Кристьяна Кухи.
По предложению генерального директора госпредприятия Андруса Дурейко совет Eesti Energia отозвал члена правления, ответственного за развитие технологий и новые направления бизнеса. На фотографии также запечатлена председатель совета Анне Мере.
  • По предложению генерального директора госпредприятия Андруса Дурейко совет Eesti Energia отозвал члена правления, ответственного за развитие технологий и новые направления бизнеса. На фотографии также запечатлена председатель совета Анне Мере.
  • Foto: Liis Treimann
Кухи входил в состав правления Eesti Energia с 1 апреля 2023 года, отвечая за развитие технологий и новые направления бизнеса. Его последний рабочий день в компании – 28 ноября 2025 года.
«За последние два с половиной года Eesti Energia стремительно развивалась и сталкивалась с рядом сложных вызовов, в решении которых Кристьян сыграл важную роль. Под его руководством была обеспечена готовность к десинхронизации, начата работа на новых энергетических рынках и завершено строительство крупного аккумулятора энергии в Аувере. Благодарю Кристьяна за его ценный вклад в успех Eesti Energia», – отметил председатель правления Андрус Дурейко в пресс-релизе.
С 2026 года правление Eesti Energia будет состоять из четырех членов, а бизнес будет консолидирован в трех дочерних компаниях: Enefit (электроэнергетика), Enefit Industry (промышленный бизнес) и Elektrilevi (распределительные сети).

Статья продолжается после рекламы

С 1 января 2026 года в состав правления войдут председатель правления Андрус Дурейко, финансовый директор Марлен Тамм и председатель правления Enefit Industry Лаури Карп. Четвертым членом станет Юхан Агурайуя, который возглавит создаваемое предприятие Enefit, объединяющее электроэнергетический бизнес.
В текущий состав правления также входят Келли Тосс-Каасик и Райдо Ивало, чьи договоры действуют до конца 2025 года.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!

Похожие статьи

Новости
  • 27.11.25, 17:10
Назначены два новых члена правления сланцевого сегмента Eesti Energia
В Eesti Energia продолжается процесс реструктуризации: на данный момент вакантными в руководстве остаются три позиции.
Новости
  • 10.11.25, 17:53
Четверть возобновляемой энергии Eesti Energia не была произведена
В последнем квартале цена на электроэнергию на бирже была настолько низкой, что Eesti Energia часто вынуждена была снижать нагрузку на свои парки возобновляемой энергии – получать от них прибыль было попросту невозможно.
  • KM
Content Marketing
  • 19.11.25, 13:21
До 50 000 € c фиксированной ставкой 12,9% в год
Конец года – горячая пора для многих кампаний: растущий спрос, сжатые сроки, плотные графики и необходимость быстро принимать важные решения. Именно в такие моменты дополнительное финансирование может сыграть решающую роль.

Самые читаемые

1
Новости
  • 26.11.25, 08:42
Swedbank продал старое здание: «Купили по цене килограмма бетона»
2
Новости
  • 27.11.25, 06:00
В любой бутылке Coca-Cola может оказаться химическое вещество родом из Кохтла-Ярве
3
Новости
  • 26.11.25, 06:00
Владелец многомиллионного стартапа: клиенты нам не платят, мы зарабатываем на объеме
4
Новости
  • 26.11.25, 14:16
Эстонский «единорог» Glia сокращает рабочие места в Эстонии и переносит их в США
5
Новости
  • 25.11.25, 11:47
Проработавшая три десятилетия морская компания признана банкротом
6
Биржа
  • 27.11.25, 08:57
Срок принятия решений по пенсии истекает: один индексный фонд опережает всех

Последние новости

Биржа
  • 28.11.25, 14:22
Прогноз Уолл-стрит: в следующем году рынки покажут уверенный рост
Новости
  • 28.11.25, 13:04
Совет Eesti Energia отозвал члена правления
Новости
  • 28.11.25, 12:03
Стал известен кандидат «Отечества» на пост мэра Таллинна
Новости
  • 28.11.25, 11:48
К Bolt присоединился бывший глава Pipedrive
Новости
  • 28.11.25, 10:43
В кабинете главы Офиса президента Украины проходят обыски
Новости
  • 28.11.25, 09:44
Объем продаж у заправок резко вырос
Mнения
  • 28.11.25, 09:43
Ярослав Тавгень: не сходите с ума. ИИ не заменяет людей массово
Новости
  • 28.11.25, 08:54
Формула владельца самых успешных компаний: пахать и планировать

Сейчас в фокусе

Директор химзавода Eastman Specialties Михаил Грищенко показывает неожиданные продукты, куда добавляются вещества, которые там производятся.
Новости
  • 27.11.25, 06:00
В любой бутылке Coca-Cola может оказаться химическое вещество родом из Кохтла-Ярве
По словам инвестора и преподавателя TalTech Кристьяна Лийвамяги, ряд научных исследований показывает: по долгосрочной доходности индексные фонды превосходят активно управляемые.
Биржа
  • 27.11.25, 08:57
Срок принятия решений по пенсии истекает: один индексный фонд опережает всех
Повреждения от влаги становятся причиной множества споров между покупателями и продавцами недвижимости.
Новости
  • 27.11.25, 12:42
Количество жалоб на скрытые недостатки стремительно растет. Как защитить себя при продаже недвижимости?
Совладелец стартапа Wallester Сергей Астафьев верит в бизнес-модель, когда услуга предоставляется корпоративным клиентам бесплатно, а компания зарабатывает на кэшбэке от крупного партнера.
Новости
  • 26.11.25, 06:00
Владелец многомиллионного стартапа: клиенты нам не платят, мы зарабатываем на объеме
Swedbank проработал по адресу Лийвалайа, 8/12 в общей сложности 30 лет, а теперь переехал по той же улице на 750 метров ближе к центру города, в квартал Arter.
Новости
  • 26.11.25, 08:42
Swedbank продал старое здание: «Купили по цене килограмма бетона»
Бизнес политика партии «Отечество» и бывшего мэра Таллинна находится под уголовным следствием – у него проблемы с отчетностью и неоплаченными штрафами
Новости
  • 27.11.25, 15:06
Бизнес политика «Отечества» под следствием: отчетность нарушена, штрафы не уплачены
По словам Юри Росса, сотрудники довольны, если им платят на 10 процентов больше, чем их конкурентам.
Новости
  • 27.11.25, 10:42
Глава Büroomaailm: какой ты предприниматель, если не можешь выплачивать минимальную зарплату?
председатель правления Storent Holding Андрис Павловс.
  • KM
Content Marketing
  • 27.11.25, 10:01
Рывок через Атлантику и удвоенная стоимость компании: Storent намерена изменить привычки американцев в том, что касается аренды техники

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную

Деловые ведомости

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Помимо экономического контента, «Деловые ведомости» предлагают широкий спектр политической аналитики и зарубежных новостей.

© AS Äripäev 2000-2025