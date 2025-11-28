Назад 28.11.25, 13:04 Совет Eesti Energia отозвал члена правления Совет Eesti Energia по предложению председателя правления Андруса Дурейко принял решение об отзыве члена правления Кристьяна Кухи.

По предложению генерального директора госпредприятия Андруса Дурейко совет Eesti Energia отозвал члена правления, ответственного за развитие технологий и новые направления бизнеса. На фотографии также запечатлена председатель совета Анне Мере.

Foto: Liis Treimann

Кухи входил в состав правления Eesti Energia с 1 апреля 2023 года, отвечая за развитие технологий и новые направления бизнеса. Его последний рабочий день в компании – 28 ноября 2025 года.

«За последние два с половиной года Eesti Energia стремительно развивалась и сталкивалась с рядом сложных вызовов, в решении которых Кристьян сыграл важную роль. Под его руководством была обеспечена готовность к десинхронизации, начата работа на новых энергетических рынках и завершено строительство крупного аккумулятора энергии в Аувере. Благодарю Кристьяна за его ценный вклад в успех Eesti Energia», – отметил председатель правления Андрус Дурейко в пресс-релизе.

С 2026 года правление Eesti Energia будет состоять из четырех членов, а бизнес будет консолидирован в трех дочерних компаниях: Enefit (электроэнергетика), Enefit Industry (промышленный бизнес) и Elektrilevi (распределительные сети).

Статья продолжается после рекламы

С 1 января 2026 года в состав правления войдут председатель правления Андрус Дурейко, финансовый директор Марлен Тамм и председатель правления Enefit Industry Лаури Карп. Четвертым членом станет Юхан Агурайуя, который возглавит создаваемое предприятие Enefit, объединяющее электроэнергетический бизнес.

В текущий состав правления также входят Келли Тосс-Каасик и Райдо Ивало, чьи договоры действуют до конца 2025 года.