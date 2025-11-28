Совет Eesti Energia по предложению председателя правления Андруса Дурейко принял решение об отзыве члена правления Кристьяна Кухи.
- По предложению генерального директора госпредприятия Андруса Дурейко совет Eesti Energia отозвал члена правления, ответственного за развитие технологий и новые направления бизнеса. На фотографии также запечатлена председатель совета Анне Мере.
- Foto: Liis Treimann
Кухи входил в состав правления Eesti Energia с 1 апреля 2023 года, отвечая за развитие технологий и новые направления бизнеса. Его последний рабочий день в компании – 28 ноября 2025 года.
«За последние два с половиной года Eesti Energia стремительно развивалась и сталкивалась с рядом сложных вызовов, в решении которых Кристьян сыграл важную роль. Под его руководством была обеспечена готовность к десинхронизации, начата работа на новых энергетических рынках и завершено строительство крупного аккумулятора энергии в Аувере. Благодарю Кристьяна за его ценный вклад в успех Eesti Energia», – отметил председатель правления Андрус Дурейко в пресс-релизе.
С 2026 года правление Eesti Energia будет состоять из четырех членов, а бизнес будет консолидирован в трех дочерних компаниях: Enefit (электроэнергетика), Enefit Industry (промышленный бизнес) и Elektrilevi (распределительные сети).
С 1 января 2026 года в состав правления войдут председатель правления Андрус Дурейко, финансовый директор Марлен Тамм и председатель правления Enefit Industry Лаури Карп. Четвертым членом станет Юхан Агурайуя, который возглавит создаваемое предприятие Enefit, объединяющее электроэнергетический бизнес.
В текущий состав правления также входят Келли Тосс-Каасик и Райдо Ивало, чьи договоры действуют до конца 2025 года.
