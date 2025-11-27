Деловые ведомости
  • OMX Baltic1,2%296,03
  • OMX Riga−0,05%923,88
  • OMX Tallinn1,27%1 953,07
  • OMX Vilnius0,49%1 279,4
  • S&P 5000,69%6 812,61
  • DOW 300,67%47 427,12
  • Nasdaq 0,82%23 214,69
  • FTSE 1000,02%9 693,93
  • Nikkei 2251,23%50 167,1
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,14
  • EUR/RUB0,00%90,37
  • 27.11.25, 17:10

Назначены два новых члена правления сланцевого сегмента Eesti Energia

В Eesti Energia продолжается процесс реструктуризации: на данный момент вакантными в руководстве остаются три позиции.
К правлению Enefit Industry под руководством Лаури Карпа присоединились Ану Каукес и Тармо Виркус. Продолжаются поиски еще одного члена правления.
  • К правлению Enefit Industry под руководством Лаури Карпа присоединились Ану Каукес и Тармо Виркус. Продолжаются поиски еще одного члена правления.
  • Foto: Liis Treimann
В правление Enefit Industry, занимающейся производством сланцевого масла и обслуживанием старых электростанций, на прошлой неделе были назначены два новых руководителя: Ану Каукес и Тармо Виркус. Как пояснил пресс-секретарь госпредприятия Маттиас Кайв, Каукес будет отвечать за операционную эффективность, а Виркус – за продажи. И Каукес, и Виркус до назначения на новую должность работали внутри концерна.
