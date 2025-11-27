Назад 27.11.25, 17:10 Назначены два новых члена правления сланцевого сегмента Eesti Energia В Eesti Energia продолжается процесс реструктуризации: на данный момент вакантными в руководстве остаются три позиции.

К правлению Enefit Industry под руководством Лаури Карпа присоединились Ану Каукес и Тармо Виркус. Продолжаются поиски еще одного члена правления.

Foto: Liis Treimann

В правление Enefit Industry, занимающейся производством сланцевого масла и обслуживанием старых электростанций, на прошлой неделе были назначены два новых руководителя: Ану Каукес и Тармо Виркус. Как пояснил пресс-секретарь госпредприятия Маттиас Кайв, Каукес будет отвечать за операционную эффективность, а Виркус – за продажи. И Каукес, и Виркус до назначения на новую должность работали внутри концерна.