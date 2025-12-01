Центристская партия и «Отечество» повысят детские пособия в столице
В понедельник Центристская партия и «Отечество» подписали коалиционное соглашение. Особое внимание в нем уделяется увеличению пособий по рождению ребенка, «ранцевых» пособий и отмене платы за детский сад.
По словам лидера центристов и кандидата на пост председателя городского собрания Таллинна Михаила Кылварта, цель коалиционного соглашения – улучшить материальное положение жителей. Он связал экономическую ситуацию с «демографическим кризисом», который необходимо смягчить для стимулирования экономики.
Партия «Отечество» после почти месячной задержки сообщила, что кандидатом на пост мэра Таллинна в первые два года работы новой коалиции станет Пеэтер Раудсепп, до сих пор возглавлявший Институт конъюнктуры.
