  • OMX Baltic0,42%297,26
  • OMX Riga0,12%925
  • OMX Tallinn−0,34%1 946,43
  • OMX Vilnius0,39%1 284,39
  • S&P 5000,54%6 849,09
  • DOW 300,61%47 716,42
  • Nasdaq 0,65%23 365,69
  • FTSE 100−0,18%9 702,9
  • Nikkei 225−1,89%49 303,28
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,14
  • EUR/RUB0,00%90,55
  • 01.12.25, 12:17

Центристская партия и «Отечество» повысят детские пособия в столице

В понедельник Центристская партия и «Отечество» подписали коалиционное соглашение. Особое внимание в нем уделяется увеличению пособий по рождению ребенка, «ранцевых» пособий и отмене платы за детский сад.
Лидер Центристской партии Михаил Кылварт.
  • Лидер Центристской партии Михаил Кылварт.
По словам лидера центристов и кандидата на пост председателя городского собрания Таллинна Михаила Кылварта, цель коалиционного соглашения – улучшить материальное положение жителей. Он связал экономическую ситуацию с «демографическим кризисом», который необходимо смягчить для стимулирования экономики.
