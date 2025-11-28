Лаури: Рейнсалу и Кылварт нашли подходящую марионетку

Назначение не баллотировавшегося на выборах Пеэтерa Раудсеппа на должность мэра Таллинна является обманом, считает председатель Таллиннского округа Партии реформ Марис Лаури.
«Поздравляю Рейнсалу и Кылварта – они нашли подходящую марионетку – Пеэтера Раудсеппа. И сочувствую кандидату в мэры. Даже если пытаться делать все наилучшим образом и с лучшими намерениями, реальность может оказаться очень болезненной», – отметила Марис Лаури, передает rus.err.ee.
«Назначение сразу после выборов человека со стороны на такую важную должность – это обман. Особенно если есть серьезные основания сомневаться в его компетентности. Таллинн заслуживает лучшего, даже при плохом выборе. Но Рейнсалу сам не осмеливается, и поэтому предлагает Кылварту марионетку», – уверена Лаури.
Политик из Партии реформ отметила, что даже если предположить, что Раудсепп действительно хотел бы что-то сделать честнее, Кылварт ему не позволит.
«Не позволит и партия “Отечество“, потому что в ее интересах сохранить коалицию в Таллинне как минимум до выборов в Рийгикогу 2027 года. Это значит, что Центристскую партию нельзя слишком раздражать, а нужно давать ей возможности продвигать свои дела так, как она хочет», – заявила Лаури.
