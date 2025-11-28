Назад 28.11.25, 16:58 Лаури: Рейнсалу и Кылварт нашли подходящую марионетку Назначение не баллотировавшегося на выборах Пеэтерa Раудсеппа на должность мэра Таллинна является обманом, считает председатель Таллиннского округа Партии реформ Марис Лаури.

Председатель Таллиннского округа Партии реформ Марис Лаури.

Foto: Andres Haabu

«Поздравляю Рейнсалу и Кылварта – они нашли подходящую марионетку – Пеэтера Раудсеппа. И сочувствую кандидату в мэры. Даже если пытаться делать все наилучшим образом и с лучшими намерениями, реальность может оказаться очень болезненной», – отметила Марис Лаури, передает rus.err.ee.

«Назначение сразу после выборов человека со стороны на такую важную должность – это обман. Особенно если есть серьезные основания сомневаться в его компетентности. Таллинн заслуживает лучшего, даже при плохом выборе. Но Рейнсалу сам не осмеливается, и поэтому предлагает Кылварту марионетку», – уверена Лаури.

Политик из Партии реформ отметила, что даже если предположить, что Раудсепп действительно хотел бы что-то сделать честнее, Кылварт ему не позволит.

«Не позволит и партия “Отечество“, потому что в ее интересах сохранить коалицию в Таллинне как минимум до выборов в Рийгикогу 2027 года. Это значит, что Центристскую партию нельзя слишком раздражать, а нужно давать ей возможности продвигать свои дела так, как она хочет», – заявила Лаури.