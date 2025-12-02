Деловые ведомости
Подписаться
Деловые ведомости
Мой ДВ
  • OMX Baltic−0,13%297,21
  • OMX Riga0,36%927,81
  • OMX Tallinn−0,17%1 945,78
  • OMX Vilnius−0,06%1 284,88
  • S&P 5000,00%6 812,63
  • DOW 300,00%47 289,33
  • Nasdaq −0,38%23 275,92
  • FTSE 1000,15%9 717,04
  • Nikkei 2250,00%49 303,45
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,14
  • EUR/RUB0,00%90,17
  • OMX Baltic−0,13%297,21
  • OMX Riga0,36%927,81
  • OMX Tallinn−0,17%1 945,78
  • OMX Vilnius−0,06%1 284,88
  • S&P 5000,00%6 812,63
  • DOW 300,00%47 289,33
  • Nasdaq −0,38%23 275,92
  • FTSE 1000,15%9 717,04
  • Nikkei 2250,00%49 303,45
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,14
  • EUR/RUB0,00%90,17
  • 02.12.25, 15:46

Лучшие в Ида-Вирумаа работают в деревнях, поселках и малых городах

Ида-Вируский центр предпринимательства (IVEK) объявил предпринимателей и общественных деятелей года. Традиционная церемония награждения в этот раз прошла в Нарве, в кафе Alex kohvik, а многие из победителей приехали из деревень и поселков Ида-Вирумаа и мало известны за пределами региона.
Завод магнитов в Нарве торжественно открылся 19 сентября, но выход на полную мощность займет еще пару лет.
  • Завод магнитов в Нарве торжественно открылся 19 сентября, но выход на полную мощность займет еще пару лет.
  • Foto: Николай Андреев
Каждый год IVEK награждает не только успешных предпринимателей, но и наиболее активных общественных деятелей уезда, и в этот раз многие из них тоже из маленьких местных сообществ.

Сотни тысяч тестовых образцов

Приз в номинации «Лучшее предприятие 2025 года в Ида-Вирумаа» ожидаемо получил завод магнитов NPM Narva, начавший работать в этом году. На строительство завода была выделена самая крупная субсидия Фонда справедливого перехода (14,5 млн), а общая сумма инвестиций превысила 100 миллионов.
Директор завода Айвар Вирунен рассказал ДВ, что начало серийного производство намечается на 2026 год, а на полную мощность завод выйдет только через два года. Он отметил, что вход в автомобильную отрасль требует много лет.

Статья продолжается после рекламы

«Сейчас мы делаем тестовые образцы, но эти тестовые образцы измеряются сотнями тысяч магнитов», – сказал он.
В качестве приза Айвар Вирунен получил из рук мэра Нарвы Катри Райк шарж на себя.
  • В качестве приза Айвар Вирунен получил из рук мэра Нарвы Катри Райк шарж на себя.
  • Foto: Николай Андреев
Эти магниты автопроизводители тестируют в моделях, которые еще разрабатываются.
«Виден очень большой интерес от наших заказчиков. Поэтому даже в виде тестовых образцов они заказывают достаточно большое количество, чтобы протестировать новые машины и выйти с ними на европейский рынок», – добавил Вирунен.
Лучшим малым предприятием Ида-Вирумаа 2025 года IVEK назвал EPCM Consulting из города Кивиыли. Фирма занимается консультациями в сфере электричества, руководит проектами, проектирует подстанции и другие электроустановки. Среди ее клиентов – Elektrilevi, Elering, предприятия концернов Enefit и VKG. Сотрудники начали переезжать в новое здание, построенное для EPCM Consulting в кивиылиском промпарке – на середину месяца намечено новоселье.
Сильвер Липп связывает возможность роста своей фирмы с наличием нужных специалистов в Ида-Вирумаа.
  • Сильвер Липп связывает возможность роста своей фирмы с наличием нужных специалистов в Ида-Вирумаа.
  • Foto: Николай Андреев
Руководитель лучшего малого предприятия Сильвер Липп сказал, что его успех связан просто с очень большой проделанной работой. Свои надежды на будущее он связывает с тем, что удастся преодолеть нехватку специалистов:
«Хотелось бы, чтобы наши местные инженеры и вообще местные люди нашли свое место на нашем предприятии – чтобы мы могли расти».
В качестве лучших молодых деятелей уезда наградили участников НКО Noorteaeg из Нарва-Йыэсуу. Эта организация устраивает городские праздники и семейные мероприятия, различные мастер-классы, организует поездки местной молодежи по Эстонии и за границу.
За исполнение миссии IVEK отметил P&E Foundation. Это благотворительный фонд семьи Пийльманн – совладельцев предприятий концерна VKG. Фонд поддерживает проекты по всей Эстонии, направленные на здоровый образ жизни. В начале этого года P&E Foundation выделил миллион евро на возведение в нарвском спортивном центре Äkkeküla многофункционального спортивного здания.

Статья продолжается после рекламы

Награду за лучшее использование европейских денег получило акционерное общество Voka Masin из одноименного поселка. Основная деятельность компании – мелкосерийное производство для постоянных клиентов в сфере сельского хозяйства и дорожного хозяйства Финляндии. Здесь делают прицепы, плуги, ковши, снегоочистители и другое оборудование.

Общинный, деревенский Ида-Вирумаа

Титул активного гражданина года получила Керсти Юусе – неформальный лидер деревни Крабули под Кохтла-Ярве. Она проводит мероприятия, получает деньги из фондов на деревенские проекты и в этом году уже победила на конкурсе таких же общинных лидеров, который проводит газета Maaleht. До этого никто из Ида-Вирумаа в конкурсе не побеждал.
Лучшим гражданским объединением в Ида-Вирумаа жюри назвала Деревенское общество Таммику. Эта организация также проводит различные мероприятия в поселке Таммику рядом с Кохтла-Ярве.
В номинации «Местная инициатива» победило Общество слабослышащих Ида-Вирумаа.
Специальную премию IVEK в этом году получила журналистка издания «Северное побережье» Сирле-Соммер Калда – за освещение работы гражданских объединений Ида-Вирумаа.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!

Похожие статьи

Новости
  • 11.03.25, 17:07
Благотворительный фонд Пийльманнов подарит Нарве миллион евро
Фонд P&E Foundation решил пожертвовать Нарве миллион евро на строительство нового спортивного холла в спортцентре Äkkeküla на Ореховой горке. Фонд принадлежит семье бизнесмена Прийта Пийльманна, основного владельца VKG, скончавшегося в 2022 году.
Новости
  • 19.09.25, 17:48
В Нарве начало биться «редкоземельное сердце Европы»
19 сентября в Нарве состоялось торжественное открытие завода по производству редкоземельных постоянных магнитов канадской компании Neo Performance Materials. Это первый в Европе завод, выпускающий коммерческие объемы неодимовых магнитов для автомобильной промышленности. Ранее на европейском рынке доминировали китайские производители.
  • KM
Content Marketing
  • 19.11.25, 13:21
До 50 000 € c фиксированной ставкой 12,9% в год
Конец года – горячая пора для многих кампаний: растущий спрос, сжатые сроки, плотные графики и необходимость быстро принимать важные решения. Именно в такие моменты дополнительное финансирование может сыграть решающую роль.

Самые читаемые

1
Эпицентр
  • 30.11.25, 12:33
Признанная предпринимательница построила успешный бизнес с тысячами клиентов. «Это не для слабых!»
2
Новости
  • 01.12.25, 08:54
Принесшая Эстонии миллионы инициатива пошла ко дну. «Держите его подальше от финансов»
3
ТОП
  • 29.11.25, 13:00
ТОП химической промышленности: компания из Кохтла-Ярве увеличила прибыль более чем в пять раз
4
Новости
  • 01.12.25, 12:17
Центристская партия и «Отечество» повысят детские пособия в столице
5
Новости
  • 29.11.25, 11:04
ФОТО: Skeleton открыл в Германии завод стоимостью 220 млн евро
6
Интервью
  • 01.12.25, 06:00
Глава Infortar: мы не кудахчем, что собираемся начать нести яйца

Последние новости

Новости
  • 02.12.25, 16:15
Скандал в Брюсселе: предшественница Каллас задержана по делу о мошенничестве
Новости
  • 02.12.25, 16:09
Кылварт стал председателем Таллиннского горсобрания
Новости
  • 02.12.25, 15:46
Лучшие в Ида-Вирумаа работают в деревнях, поселках и малых городах
Новости
  • 02.12.25, 15:08
Полиция и суды ищут и не могут найти Оливера Крууда: сам он утверждает, что даже не скрывается
Биржа
  • 02.12.25, 13:41
Аналитик – о волатильности биткоина: если дрожат колени, этот класс активов не для вас
Новости
  • 02.12.25, 13:07
Enefit Green продает финский ветропарк за внушительную сумму
Новости
  • 02.12.25, 12:44
Калле Грюнталя лишили депутатской неприкосновенности
Новости
  • 02.12.25, 12:05
Спор с волостью завершен: американка строит в прибрежной деревне гигантский дом

Сейчас в фокусе

Основатель Эстонского центра морских инноваций Арго Сильдвеэ говорит, что пять лет вкладывал всю душу, чтобы вывести эстонцев на вершину мирового судостроения, однако теперь несколько предпринимателей обвиняют его в корыстных амбициях и махинациях.
Новости
  • 01.12.25, 08:54
Принесшая Эстонии миллионы инициатива пошла ко дну. «Держите его подальше от финансов»
«Капитала никогда не бывает достаточно», – говорит глава Infortar Мартти Талгре.
Интервью
  • 01.12.25, 06:00
Глава Infortar: мы не кудахчем, что собираемся начать нести яйца
«Money talks», – так прокомментировал сделку многолетний руководитель бывшей материнской компании порта Baltic Sea Bunkering Алексей Мюрисеп.
Эпицентр
  • 01.12.25, 15:31
Сделка с загвоздкой. Продавцам порта Палдиски предстоит уладить старые проблемы
Лучший ремесленный предприниматель года Марет Лехис.
Эпицентр
  • 30.11.25, 12:33
Признанная предпринимательница построила успешный бизнес с тысячами клиентов. «Это не для слабых!»
Бункеровочная компания, принадлежащая называемому палдиским магнатом Алексею Чульцу и российскому предпринимателю Сергею Пастерсу, обанкротилась.
Новости
  • 01.12.25, 17:05
Топливная компания Алексея Чульца обанкротилась
Лидер Центристской партии Михаил Кылварт.
Новости
  • 01.12.25, 12:17
Центристская партия и «Отечество» повысят детские пособия в столице
Строительные работы завершатся в ноябре 2027 года.
Биржа
  • 01.12.25, 11:25
Merko подписала контракт на 35 млн евро
председатель правления Storent Holding Андрис Павловс.
  • KM
Content Marketing
  • 27.11.25, 10:01
Рывок через Атлантику и удвоенная стоимость компании: Storent намерена изменить привычки американцев в том, что касается аренды техники

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную

Деловые ведомости

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Помимо экономического контента, «Деловые ведомости» предлагают широкий спектр политической аналитики и зарубежных новостей.

© AS Äripäev 2000-2025