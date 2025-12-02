Назад 02.12.25, 15:46 Лучшие в Ида-Вирумаа работают в деревнях, поселках и малых городах Ида-Вируский центр предпринимательства (IVEK) объявил предпринимателей и общественных деятелей года. Традиционная церемония награждения в этот раз прошла в Нарве, в кафе Alex kohvik, а многие из победителей приехали из деревень и поселков Ида-Вирумаа и мало известны за пределами региона.

Завод магнитов в Нарве торжественно открылся 19 сентября, но выход на полную мощность займет еще пару лет.

Foto: Николай Андреев

Каждый год IVEK награждает не только успешных предпринимателей, но и наиболее активных общественных деятелей уезда, и в этот раз многие из них тоже из маленьких местных сообществ.

Сотни тысяч тестовых образцов

Приз в номинации «Лучшее предприятие 2025 года в Ида-Вирумаа» ожидаемо получил завод магнитов NPM Narva, начавший работать в этом году. На строительство завода была выделена самая крупная субсидия Фонда справедливого перехода (14,5 млн), а общая сумма инвестиций превысила 100 миллионов.

Директор завода Айвар Вирунен рассказал ДВ, что начало серийного производство намечается на 2026 год, а на полную мощность завод выйдет только через два года. Он отметил, что вход в автомобильную отрасль требует много лет.

«Сейчас мы делаем тестовые образцы, но эти тестовые образцы измеряются сотнями тысяч магнитов», – сказал он.

В качестве приза Айвар Вирунен получил из рук мэра Нарвы Катри Райк шарж на себя.

Foto: Николай Андреев

Эти магниты автопроизводители тестируют в моделях, которые еще разрабатываются.

«Виден очень большой интерес от наших заказчиков. Поэтому даже в виде тестовых образцов они заказывают достаточно большое количество, чтобы протестировать новые машины и выйти с ними на европейский рынок», – добавил Вирунен.

Лучшим малым предприятием Ида-Вирумаа 2025 года IVEK назвал EPCM Consulting из города Кивиыли. Фирма занимается консультациями в сфере электричества, руководит проектами, проектирует подстанции и другие электроустановки. Среди ее клиентов – Elektrilevi, Elering, предприятия концернов Enefit и VKG. Сотрудники начали переезжать в новое здание, построенное для EPCM Consulting в кивиылиском промпарке – на середину месяца намечено новоселье.

Сильвер Липп связывает возможность роста своей фирмы с наличием нужных специалистов в Ида-Вирумаа.

Foto: Николай Андреев Руководитель лучшего малого предприятия Сильвер Липп сказал, что его успех связан просто с очень большой проделанной работой. Свои надежды на будущее он связывает с тем, что удастся преодолеть нехватку специалистов: «Хотелось бы, чтобы наши местные инженеры и вообще местные люди нашли свое место на нашем предприятии – чтобы мы могли расти». В качестве лучших молодых деятелей уезда наградили участников НКО Noorteaeg из Нарва-Йыэсуу. Эта организация устраивает городские праздники и семейные мероприятия, различные мастер-классы, организует поездки местной молодежи по Эстонии и за границу. За исполнение миссии IVEK отметил P&E Foundation. Это благотворительный фонд семьи Пийльманн – совладельцев предприятий концерна VKG. Фонд поддерживает проекты по всей Эстонии, направленные на здоровый образ жизни. В начале этого года P&E Foundation выделил миллион евро на возведение в нарвском спортивном центре Äkkeküla многофункционального спортивного здания.

Награду за лучшее использование европейских денег получило акционерное общество Voka Masin из одноименного поселка. Основная деятельность компании – мелкосерийное производство для постоянных клиентов в сфере сельского хозяйства и дорожного хозяйства Финляндии. Здесь делают прицепы, плуги, ковши, снегоочистители и другое оборудование.

Общинный, деревенский Ида-Вирумаа

Титул активного гражданина года получила Керсти Юусе – неформальный лидер деревни Крабули под Кохтла-Ярве. Она проводит мероприятия, получает деньги из фондов на деревенские проекты и в этом году уже победила на конкурсе таких же общинных лидеров, который проводит газета Maaleht. До этого никто из Ида-Вирумаа в конкурсе не побеждал.

Лучшим гражданским объединением в Ида-Вирумаа жюри назвала Деревенское общество Таммику. Эта организация также проводит различные мероприятия в поселке Таммику рядом с Кохтла-Ярве.

В номинации «Местная инициатива» победило Общество слабослышащих Ида-Вирумаа.

Специальную премию IVEK в этом году получила журналистка издания «Северное побережье» Сирле-Соммер Калда – за освещение работы гражданских объединений Ида-Вирумаа.