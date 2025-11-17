Европейский Союз немного снизил прогноз экономического роста

По словам еврокомиссара по экономике Валдиса Домбровскиса, экономика ЕС демонстрирует хорошую устойчивость.
Foto: AFP/Scanpix
Осенний прогноз Еврокомиссии на 2025 год показывает, что экономический рост превзошел ожидания – но лишь за первые три квартала текущего года. Рост поддержал экспортный всплеск: компании стали ускоренно отправлять товары в США перед ожидаемым повышением тарифов.
Европейская комиссия планирует создать новый разведывательный орган для повышения эффективности использования информации, собираемой национальными спецслужбами, сообщила во вторник газета Financial Times.
Нарва – это не просто географический объект;она постепенно становится центром развития эстонской промышленности. Благодаря новой инфраструктуре, сильной партнерской модели и пособиям из средств Фонда справедливого перехода Европейского союза, именно сейчас наступил наиболее подходящий момент для расширения своего производства или тестирования нового направления в Ида-Вирумаа.